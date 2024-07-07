От двух до четырех очередей сразу. Какими завтра будут отключения света

Завтра, 8 июля, графики отключений света будут применяться в течение всех суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК и "Укрэнерго".
По данным "Укрэнерго" с 00:00 до 14:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, с 19:00 до 22:00 - четыре.
В остальные часы будут применяться три очереди отключений одновременно.
В то же время в ДТЭК сообщили, что в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений с 14:00 и до конца суток.
"Потребление растет из-за жары", - пояснили в "Укрэнерго".
Напомним, что сегодня исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук объяснил, почему украинцам выключают свет ночью.
Мы также сообщали, что премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обеспечить бесперебойное электроснабжение военным.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.