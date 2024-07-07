RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

От двух до четырех очередей сразу. Какими завтра будут отключения света

Фото: графики отключений будут применяться на протяжении всех суток (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 8 июля, графики отключений света будут применяться в течение всех суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК и "Укрэнерго".

По данным "Укрэнерго" с 00:00 до 14:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, с 19:00 до 22:00 - четыре.

В остальные часы будут применяться три очереди отключений одновременно.

В то же время в ДТЭК сообщили, что в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений с 14:00 и до конца суток. 

"Потребление растет из-за жары", - пояснили в "Укрэнерго".

Напомним, что сегодня исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук объяснил, почему украинцам выключают свет ночью.

Мы также сообщали, что премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обеспечить бесперебойное электроснабжение военным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия