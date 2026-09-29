Від дронів до музики: компанія "Генерал Черешня" запустила власний лейбл 27 Cherry Records

27 Cherry Records: що відомо про лейбл музики

Першим елементом нового проєкту став аудіологотип компанії. За задумом авторів, він має передавати характер бренду через звук.

Основою аудіологотипу стали Jungle Break із темпом 172 BPM, Reese bass зубастий, як маскот компанії.

"Швидкість звукової хвилі - 343 м/с. Ми прагнемо бути швидшими, тож вирішили приборкати звук", - пояснили у компанії "Генерал Черешня".

У компанії позиціонують музичний лейбл як окремий напрям, пов'язаний із розвитком сучасної культури.

Його концепцію описують формулою: "Next Gen Defense захищає небо. Next Gen Artists творять культуру".

Варто зауважити, що це перший в Україні музичний лейбл defence-tech компанії.