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Від дронів до музики: компанія "Генерал Черешня" запустила власний лейбл 27 Cherry Records

16:56 29.09.2026 Вт
1 хв
aimg Анна Березіна
"Генерал Черешня" запустила власний музичний лейбл (фото: facebook.com generalcherry.fpv)

Українська defence-tech компанія "Генерал Черешня" 27 вересня оголосила про запуск власного музичного лейбла 27 Cherry Records.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії в Instagram.

27 Cherry Records: що відомо про лейбл музики

Першим елементом нового проєкту став аудіологотип компанії. За задумом авторів, він має передавати характер бренду через звук.

Основою аудіологотипу стали Jungle Break із темпом 172 BPM, Reese bass зубастий, як маскот компанії.

"Швидкість звукової хвилі - 343 м/с. Ми прагнемо бути швидшими, тож вирішили приборкати звук", - пояснили у компанії "Генерал Черешня".

У компанії позиціонують музичний лейбл як окремий напрям, пов'язаний із розвитком сучасної культури.

Його концепцію описують формулою: "Next Gen Defense захищає небо. Next Gen Artists творять культуру".

Варто зауважити, що це перший в Україні музичний лейбл defence-tech компанії.

Раніше також повідомлялося, що українська defence-tech компанія "Генерал Черешня" передала 3,3 млн грн на облаштування нового дому багатодітній родині з Маріуполя. Компанія придбала для них мікроавтобус та необхідну побутову техніку.

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