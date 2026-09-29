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От дронов до музыки: компания "Генерал Черешня" запустила собственный лейбл 27 Cherry Records

16:56 29.09.2026 Вт
1 мин
aimg Анна Березина
"Генерал Черешня" запустила свой музыкальный лейбл (фото: facebook.com generalcherry.fpv)

Украинская defence-tech компания "Генерал Черешня" 27 сентября объявила о запуске собственного музыкального лейбла 27 Cherry Records.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании в Instagram.

27 Cherry Records: что известно о лейбле музыки

Первым элементом нового проекта стал аудиологотип компании. По замыслу авторов он должен передавать характер бренда через звук.

Основой аудиологотипа стали Jungle Break с темпом 172 BPM, Reese bass зубастый, как маскот компании.

"Скорость звуковой волны - 343 м/с. Мы стремимся быть быстрее, поэтому решили обуздать звук", - пояснили в компании "Генерал Черешня".

В компании позиционируют музыкальный лейбл как отдельное направление, связанное с развитием современной культуры.

Его концепцию описывают формулой: "Next Gen Defense защищает небо. Next Gen Artists создают культуру".

Следует отметить, что это первый в Украине музыкальный лейбл defence-tech компании.

Ранее также сообщалось, что украинская defence-tech компания "Генерал Черешня" передала 3,3 млн грн на обустройство нового дома многодетной родине из Мариуполя. Компания приобрела для них микроавтобус и необходимую бытовую технику.

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