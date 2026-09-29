От дронов до музыки: компания "Генерал Черешня" запустила собственный лейбл 27 Cherry Records

Украинская defence-tech компания "Генерал Черешня" 27 сентября объявила о запуске собственного музыкального лейбла 27 Cherry Records.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании в Instagram.
Первым элементом нового проекта стал аудиологотип компании. По замыслу авторов он должен передавать характер бренда через звук.
Основой аудиологотипа стали Jungle Break с темпом 172 BPM, Reese bass зубастый, как маскот компании.
"Скорость звуковой волны - 343 м/с. Мы стремимся быть быстрее, поэтому решили обуздать звук", - пояснили в компании "Генерал Черешня".
В компании позиционируют музыкальный лейбл как отдельное направление, связанное с развитием современной культуры.
Его концепцию описывают формулой: "Next Gen Defense защищает небо. Next Gen Artists создают культуру".
Следует отметить, что это первый в Украине музыкальный лейбл defence-tech компании.
Ранее также сообщалось, что украинская defence-tech компания "Генерал Черешня" передала 3,3 млн грн на обустройство нового дома многодетной родине из Мариуполя. Компания приобрела для них микроавтобус и необходимую бытовую технику.