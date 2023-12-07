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Від дорогої THAAD до F-18: що відомо про зброю, яку Україна могла попросити у США

Україна, Четвер 07 грудня 2023 12:52
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Від дорогої THAAD до F-18: що відомо про зброю, яку Україна могла попросити у США Фото: Україна могла запросити у США системи ППО THAAD (wikipedia.org)
Автор: Наталія Юрченко

Україна могла запросити у США нове озброєння, серед якого є деякі досить дороговартісні позиції. У списку, який опублікували журналісти Reuters, є, зокрема, літаки, дрони та новітня система ППО THAAD.

Що відомо про зброю, яку Україна могла попросити у США - у матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Reuters, DEFENSE EXPRESS, експертні коментарі для попередніх публікацій РБК-Україна, сайт компанії General Atomics.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Reuters повідомило, що представники Міністерства оборони України на закритій оборонній конференції у Вашингтоні передали США новий список озброєння для української армії.

До переліку увійшла зброя, яку вже має або скоро отримає Україна. Зокрема, танки Abrams, 155-мм артилерійські системи, винищувачі F-16, ракети ATACMS тощо. Але також у списку було озброєння, якого ще немає у Сил оборони України.

Нова і дуже дорога THAAD

За даними Reuters, Україна могла попросити у США систему протиракетної оборони THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), виробником якої є компанія Lockheed Martin.

THAAD - це потужний ешелон протиракетної оборони, який призначений для перехоплення балістичних ракет на дальності до 200 км та на висотах до 100-150 км.

Офіційно передача цієї системи ПРО вже підіймалася на високому рівні, але експерти вважають її малоймовірною.

Експерт з авіації та ракетного озброєння Валерій Романенко у коментарі РБК-Україна раніше пояснював, що THAAD - це новітня зброя, але дуже дорога, навіть для Європи. Більше того, комплекс прив'язаний до американської супутникової системи. THAAD є на озброєнні США, ОАЕ та Саудівської Аравії.

Винищувачі F-18 Hornet

F/A-18 Hornet - це американський палубний винищувач-бомбардувальник компанії McDonnell Douglas (зараз Boeing), розроблений у 1970-х роках. Це основний бойовий літак США, є на озброєнні також у країнах Європи та Азії.

У базовому порівнянні F-16 та F-18 фактично аналогічні. Тому часто як експерти, так і західні ЗМІ припускали, що Україна також може розглядати F-18 для оновлення свого авіаційного парку.

Раніше авіаційний експерт Валерій Романенко для РБК-Україна розповідав, що F-18 є палубним винищувачем і має міцнішу конструкцію.

"У нього міцніше шасі, і він прямо зараз може працювати з наших аеродромів без необхідності серйозного доопрацювання злітно-посадкових та руліжних смуг. Він не боїться сильних ударів і трясіння при посадці", - зазначив він у розмові з виданням.

РБК-Україна порівняно характеристики та можливості F-16 і F-18 - читайте про це у нашому матеріалі.

Від дорогої THAAD до F-18: що відомо про зброю, яку Україна могла попросити у США

Безпілотник MQ-9B Sky Guardian

Це розвідувальний безпілотник з розмахом крил 20 метрів, розроблений компанією General Atomics. Дрон може розвивати швидкість до 480 кілометрів на годину. Максимальна тривалість польоту - до 24 годин.

MQ-9 має і ударну версію, вона може бути озброєна ракетами AGM-114 Hellfire і керованими бомбами Mark 82.

Додамо, що США часто використовують цей безпілотник для розвідки. Зокрема, у Чорному морі.

Від дорогої THAAD до F-18: що відомо про зброю, яку Україна могла попросити у США

Гелікоптери Apache та Black Hawk

Apache - американський ударний гелікоптер, дуже поширений у США. З відкритих джерел відомо, що Пентагон має до 740 таких гелікоптерів різних версій.

Black Hawk вже є на озброєнні України. Цей вертоліт використовують бійці Головного управління розвідки Міноборони.

Від дорогої THAAD до F-18: що відомо про зброю, яку Україна могла попросити у США

Літаки C-17 Globemaster та C-130 Super Hercules

Це траспортні літаки, які призначені для перевезення військовослужбовців та військових ресурсів. Також їх використовують для стратегічного перекидання вантажів, десантування повітрянодесантних військ, медичної евакуації.

C-17 Globemaster є стратегічним для США військово-транспортним літаком. Обидва літаки є на озброєнні не лише у США, але й в Австралії, Канади, ОАЕ, Катару, Індії та Британії.

Від дорогої THAAD до F-18: що відомо про зброю, яку Україна могла попросити у США

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