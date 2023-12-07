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От дорогой THAAD до F-18: что известно об оружии, которое Украина могла попросить у США

Украина, Четверг 07 декабря 2023 12:52
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От дорогой THAAD до F-18: что известно об оружии, которое Украина могла попросить у США Фото: Украина могла запросить у США системы ПВО THAAD (wikipedia.org)
Автор: Наталья Юрченко

Украина могла пригласить в США новое вооружение, среди которого есть некоторые достаточно дорогостоящие позиции. В списке, опубликованном журналистами Reuters, есть, в частности, самолеты, дроны и новейшая система ПВО THAAD.

Что известно об оружии, которое Украина могла попросить у США - в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались источники: Reuters, DEFENSE EXPRESS, экспертные комментарии для предыдущих публикаций РБК-Украина, сайт компании General Atomics.

Что этому предшествовало

Напомним, Reuters сообщило, что представители Министерства обороны Украины на закрытой оборонной конференции в Вашингтоне передали США новый список вооружения для украинской армии.

В перечень вошло оружие, которое уже получит или скоро получит Украина. В частности, танки Abrams, 155-мм артиллерийские системы, истребители F-16, ракеты ATACMS и т.д. Но также в списке было вооружение, которого еще нет у Сил обороны Украины.

Новая и очень дорогая THAAD

По данным Reuters, Украина могла попросить у США систему противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), производителем которой является компания Lockheed Martin.

THAAD - это мощный эшелон противоракетной обороны, предназначенный для перехвата баллистических ракет на дальности до 200 км и на высотах до 100-150 км.

Официально передача этой системы ПРО уже поднималась на высоком уровне, но эксперты считают ее маловероятной.

Эксперт по авиации и ракетному вооружению Валерий Романенко в комментарии РБК-Украина ранее объяснял, что THAAD - это новейшее оружие, но очень дорогое, даже для Европы. Более того, комплекс привязан к американской спутниковой системе. THAAD находится на вооружении США, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Истребители F-18 Hornet

F/A-18 Hornet - это американский палубный истребитель-бомбардировщик компании McDonnell Douglas (сейчас Boeing), разработанный в 1970-х годах. Это основной боевой самолет США, находящийся на вооружении также в странах Европы и Азии.

Ранее авиационный эксперт Валерий Романенко для РБК-Украина рассказывал, что F-18 является палубным истребителем и имеет более крепкую конструкцию.

"У него более крепкое шасси, и он прямо сейчас может работать с наших аэродромов без необходимости серьезной доработки взлетно-посадочных и рулежных полос. Он не боится сильных ударов и тряски при посадке", - отметил он в беседе с изданием.

В базовом сопоставлении F-16 и F-18 практически одинаковы. Поэтому часто как эксперты, так и западные СМИ предполагали, что Украина может рассматривать F-18 для обновления своего авиационного парка.

РБК-Украина ранее сравнило характеристики и возможности F-16 и F-18 - читайте об этом в нашем материале.

От дорогой THAAD до F-18: что известно об оружии, которое Украина могла попросить у США

Беспилотник MQ-9B Sky Guardian

Это разведывательный беспилотник с размахом крыльев 20 метров, разработанный компанией General Atomics. Дрон может развивать скорость до 480 км/ч. Максимальная продолжительность полета - до 24 часов.

MQ-9 имеет и ударную версию, она может быть вооружена ракетами AGM-114 Hellfire и управляемыми бомбами Mark 82.

Добавим, что США часто используют этот беспилотник для разведки. В частности, в Черном море.

От дорогой THAAD до F-18: что известно об оружии, которое Украина могла попросить у США

Вертолеты Apache и Black Hawk

Apache - американский ударный вертолет, очень распространенный в США. Из открытых источников известно, что Пентагон имеет до 740 таких вертолетов разных версий.

Black Hawk уже находится на вооружении Украины. Этот вертолет используют бойцы Главного управления разведки Минобороны.

От дорогой THAAD до F-18: что известно об оружии, которое Украина могла попросить у США

Самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules

Это транспортные самолеты, предназначенные для перевозки военнослужащих и военных ресурсов. Также их используют для стратегической переброски грузов, десантирования воздушно-десантных войск, медицинской эвакуации.

C-17 Globemaster является стратегическим для США военно-транспортным самолетом. Оба самолета находятся на вооружении не только в США, но и в Австралии, Канаде, ОАЭ, Катаре, Индии и Британии.

От дорогой THAAD до F-18: что известно об оружии, которое Украина могла попросить у США

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