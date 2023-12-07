От дорогой THAAD до F-18: что известно об оружии, которое Украина могла попросить у США

Украина могла пригласить в США новое вооружение, среди которого есть некоторые достаточно дорогостоящие позиции. В списке, опубликованном журналистами Reuters, есть, в частности, самолеты, дроны и новейшая система ПВО THAAD.

Что известно об оружии, которое Украина могла попросить у США - в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались источники: Reuters, DEFENSE EXPRESS, экспертные комментарии для предыдущих публикаций РБК-Украина, сайт компании General Atomics.

Что этому предшествовало

Напомним, Reuters сообщило, что представители Министерства обороны Украины на закрытой оборонной конференции в Вашингтоне передали США новый список вооружения для украинской армии.

В перечень вошло оружие, которое уже получит или скоро получит Украина. В частности, танки Abrams, 155-мм артиллерийские системы, истребители F-16, ракеты ATACMS и т.д. Но также в списке было вооружение, которого еще нет у Сил обороны Украины.

Новая и очень дорогая THAAD

По данным Reuters, Украина могла попросить у США систему противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), производителем которой является компания Lockheed Martin.

THAAD - это мощный эшелон противоракетной обороны, предназначенный для перехвата баллистических ракет на дальности до 200 км и на высотах до 100-150 км.

Официально передача этой системы ПРО уже поднималась на высоком уровне, но эксперты считают ее маловероятной.

Эксперт по авиации и ракетному вооружению Валерий Романенко в комментарии РБК-Украина ранее объяснял, что THAAD - это новейшее оружие, но очень дорогое, даже для Европы. Более того, комплекс привязан к американской спутниковой системе. THAAD находится на вооружении США, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Истребители F-18 Hornet

F/A-18 Hornet - это американский палубный истребитель-бомбардировщик компании McDonnell Douglas (сейчас Boeing), разработанный в 1970-х годах. Это основной боевой самолет США, находящийся на вооружении также в странах Европы и Азии.

Ранее авиационный эксперт Валерий Романенко для РБК-Украина рассказывал, что F-18 является палубным истребителем и имеет более крепкую конструкцию.

"У него более крепкое шасси, и он прямо сейчас может работать с наших аэродромов без необходимости серьезной доработки взлетно-посадочных и рулежных полос. Он не боится сильных ударов и тряски при посадке", - отметил он в беседе с изданием.

В базовом сопоставлении F-16 и F-18 практически одинаковы. Поэтому часто как эксперты, так и западные СМИ предполагали, что Украина может рассматривать F-18 для обновления своего авиационного парка.

РБК-Украина ранее сравнило характеристики и возможности F-16 и F-18 - читайте об этом в нашем материале.

Беспилотник MQ-9B Sky Guardian

Это разведывательный беспилотник с размахом крыльев 20 метров, разработанный компанией General Atomics. Дрон может развивать скорость до 480 км/ч. Максимальная продолжительность полета - до 24 часов.

MQ-9 имеет и ударную версию, она может быть вооружена ракетами AGM-114 Hellfire и управляемыми бомбами Mark 82.

Добавим, что США часто используют этот беспилотник для разведки. В частности, в Черном море.

Вертолеты Apache и Black Hawk

Apache - американский ударный вертолет, очень распространенный в США. Из открытых источников известно, что Пентагон имеет до 740 таких вертолетов разных версий.

Black Hawk уже находится на вооружении Украины. Этот вертолет используют бойцы Главного управления разведки Минобороны.

Самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules

Это транспортные самолеты, предназначенные для перевозки военнослужащих и военных ресурсов. Также их используют для стратегической переброски грузов, десантирования воздушно-десантных войск, медицинской эвакуации.

C-17 Globemaster является стратегическим для США военно-транспортным самолетом. Оба самолета находятся на вооружении не только в США, но и в Австралии, Канаде, ОАЭ, Катаре, Индии и Британии.