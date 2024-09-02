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От детсадов к вузам: в МОН раскрыли детали масштабных изменений в образовании

Украина, Киев, Понедельник 02 сентября 2024 17:05
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От детсадов к вузам: в МОН раскрыли детали масштабных изменений в образовании Фото: Обучение в школе (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Новый учебный год на Украине начинается в условиях войны и непростыми вызовами для всего общества. Но он всегда особенный и полон надежд и новых возможностей.

РБК-Украина пишет о том, какие нововведения в сфере образования запланированы на 2024-2025 учебный год со ссылкой на сообщение в Facebook министра образования и науки Оксена Лисового.

Приоритеты в 2024-2025 учебном году

В новом учебном году планируется активно работать над развитием и изменениями в каждом звене образовательной сферы. По словам главы ведомства, будут продолжать работу над развитием дошкольного образования, начальной школы, реформами старшей школы, трансформацией профессионально-технического и высшего образования, а также обеспечением равного доступа к образованию для разных категорий детей.

"Наша задача — создать образовательную среду, которая будет формировать образованную, высокомотивированную и патриотическую молодежь. Молодежь, которая сможет самореализоваться и строить желаемую страну, за которую мы боремся сегодня", – отмечает министр.

Основные направления работы в образовательной сфере в 2024-2025 годах

Дошкольное образование:

  • обеспечение доступности дошкольного образования с расширением возможностей для родителей в выборе формы обучения
  • внедрение английского языка для воспитанников детских садов
  • государственный стандарт дошкольного образования как гарантия качественной подготовки детей к школе

Новая украинская школа (НУШ): инвестиции в развитие личности и современные образовательные возможности:

  • выделение 1,5 млрд грн на учебники в 2024 году
  • субвенция в поддержку НУШ в 2024 году в размере 1,5 млрд грн
  • внесение изменений в типовую образовательную программу для 5-9 классов
  • повышение гибкости школ и усилия по преодолению образовательных потерь
  • предусмотрено финансирование для повышения квалификации педагогов

Образование для каждого:

  • расширение сети "Школы супергероев" с открытием еще 6 образовательных центров в 2024 году
  • одобрение Национальной стратегии развития инклюзивного обучения до 2029 года
  • распределение субвенций для поддержки лиц с особыми образовательными потребностями
  • запуск программы "Точка прикосновения" для обучения и реабилитации лиц, потерявших зрение из-за войны

Офлайн-школа:

  • строительство укрытий в школах
  • обеспечение общин школьными автобусами
  • предоставление девайсов для дистанционного обучения
  • адаптация к нуждам учащихся, в частности на временно оккупированных территориях, для детей за границей, в прифронтовых зонах, а также для внутренне перемещенных лиц

Реформа старшей школы:

  • запуск профильного образования с 2027 года
  • образование, ориентированное на индивидуальное развитие
  • возможность выбора профиля обучения
  • создание академических лицеев для 10-12 классов
  • переход на полное среднее образование за 12 лет, согласно международным стандартам

Обновленный курс "Защита Украины":

  • внедрение принципа гендерного равенства
  • выделение 100 млн грн на повышение квалификации учителей
  • создание учебных центров
  • финансирование на сумму 1,64 млрд грн для закупки симуляторов, тиров, аптечек и тренажеров

Трансформация профессионально-технического образования.

Свобода выбора в высшем образовании:

  • государственные гранты на обучение
  • индивидуальные образовательные траектории для студентов

Ранее РБК-Украина писала, сколько придется потратить , чтобы собрать ребенка в школу в 2024 году.

Также мы писали, когда в школах начнут преподавать обновленную "Защиту Украины".

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