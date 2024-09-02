От детсадов к вузам: в МОН раскрыли детали масштабных изменений в образовании
Новый учебный год на Украине начинается в условиях войны и непростыми вызовами для всего общества. Но он всегда особенный и полон надежд и новых возможностей.
РБК-Украина пишет о том, какие нововведения в сфере образования запланированы на 2024-2025 учебный год со ссылкой на сообщение в Facebook министра образования и науки Оксена Лисового.
Приоритеты в 2024-2025 учебном году
В новом учебном году планируется активно работать над развитием и изменениями в каждом звене образовательной сферы. По словам главы ведомства, будут продолжать работу над развитием дошкольного образования, начальной школы, реформами старшей школы, трансформацией профессионально-технического и высшего образования, а также обеспечением равного доступа к образованию для разных категорий детей.
"Наша задача — создать образовательную среду, которая будет формировать образованную, высокомотивированную и патриотическую молодежь. Молодежь, которая сможет самореализоваться и строить желаемую страну, за которую мы боремся сегодня", – отмечает министр.
Основные направления работы в образовательной сфере в 2024-2025 годах
Дошкольное образование:
- обеспечение доступности дошкольного образования с расширением возможностей для родителей в выборе формы обучения
- внедрение английского языка для воспитанников детских садов
- государственный стандарт дошкольного образования как гарантия качественной подготовки детей к школе
Новая украинская школа (НУШ): инвестиции в развитие личности и современные образовательные возможности:
- выделение 1,5 млрд грн на учебники в 2024 году
- субвенция в поддержку НУШ в 2024 году в размере 1,5 млрд грн
- внесение изменений в типовую образовательную программу для 5-9 классов
- повышение гибкости школ и усилия по преодолению образовательных потерь
- предусмотрено финансирование для повышения квалификации педагогов
Образование для каждого:
- расширение сети "Школы супергероев" с открытием еще 6 образовательных центров в 2024 году
- одобрение Национальной стратегии развития инклюзивного обучения до 2029 года
- распределение субвенций для поддержки лиц с особыми образовательными потребностями
- запуск программы "Точка прикосновения" для обучения и реабилитации лиц, потерявших зрение из-за войны
Офлайн-школа:
- строительство укрытий в школах
- обеспечение общин школьными автобусами
- предоставление девайсов для дистанционного обучения
- адаптация к нуждам учащихся, в частности на временно оккупированных территориях, для детей за границей, в прифронтовых зонах, а также для внутренне перемещенных лиц
Реформа старшей школы:
- запуск профильного образования с 2027 года
- образование, ориентированное на индивидуальное развитие
- возможность выбора профиля обучения
- создание академических лицеев для 10-12 классов
- переход на полное среднее образование за 12 лет, согласно международным стандартам
Обновленный курс "Защита Украины":
- внедрение принципа гендерного равенства
- выделение 100 млн грн на повышение квалификации учителей
- создание учебных центров
- финансирование на сумму 1,64 млрд грн для закупки симуляторов, тиров, аптечек и тренажеров
Трансформация профессионально-технического образования.
Свобода выбора в высшем образовании:
- государственные гранты на обучение
- индивидуальные образовательные траектории для студентов
Ранее РБК-Украина писала, сколько придется потратить , чтобы собрать ребенка в школу в 2024 году.
Также мы писали, когда в школах начнут преподавать обновленную "Защиту Украины".
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