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Від чого залежить здатність РФ витримати затяжну війну проти України: висновки ISW

Фото: чи витримають росіяни затяжну війну в Україні (facebook/mod mil rus)
Автор: Максим Шушко

Спроможність російської армії відновити свій військовий потенціал, щоб витримати затяжну війну проти України, обмежена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Зазначається, що росіяни розпочали повномасштабне вторгнення в Україну маючи недостатньо ресурсів. Кремль намагається відновити свої сили та мобілізувати свою оборонно-промислову базу, однак досі не заявив про повну національну мобілізацію.

Здатність РФ витримати затяжну війну залежить від того, чи отримають окупанти більше часу і простору для відновлення свого потенціалу.

Успішні контрнаступальні дії Збройних сил України не дозволять Кремлю поповнити свої ресурси та ще більше виснажать наступальний потенціал Росії і, зрештою, дозволять вигнати окупантів з України.

Раніше ми писали, російські війська укріплюють оборону та готуються до контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, окупанти почали використовувати нову тактику ракетних ударів, щоб ускладнити завдання українським силам ППО.

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Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України