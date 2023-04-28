От чего зависит способность РФ выдержать затяжную войну против Украины: выводы ISW

Отмечается, что россияне начали полномасштабное вторжение в Украину, имея недостаточно ресурсов. Кремль пытается восстановить свои силы и мобилизовать свою оборонно-промышленную базу, однако до сих пор не заявил о полной национальной мобилизации.

Способность РФ выдержать затяжную войну зависит от того, получат ли оккупанты больше времени и пространства для восстановления своего потенциала.

Успешные контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины не позволят Кремлю пополнить свои ресурсы и еще больше истощат наступательный потенциал России и, в конце концов, позволят изгнать оккупантов из Украины.