RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

От чего зависит способность РФ выдержать затяжную войну против Украины: выводы ISW

Фото: выдержат ли россияне затяжную войну в Украине (facebook/mod mil rus)
Автор: Максим Шушко

Возможность российской армии восстановить свой военный потенциал, чтобы выдержать затяжную войну против Украины, ограничена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Отмечается, что россияне начали полномасштабное вторжение в Украину, имея недостаточно ресурсов. Кремль пытается восстановить свои силы и мобилизовать свою оборонно-промышленную базу, однако до сих пор не заявил о полной национальной мобилизации.

Способность РФ выдержать затяжную войну зависит от того, получат ли оккупанты больше времени и пространства для восстановления своего потенциала.

Успешные контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины не позволят Кремлю пополнить свои ресурсы и еще больше истощат наступательный потенциал России и, в конце концов, позволят изгнать оккупантов из Украины.

Ранее мы писали, что российские войска укрепляют оборону и готовятся к контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении.

Напомним, оккупанты начали использовать новую тактику ракетных ударов, чтобы усложнить задачу украинским силам ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна России против Украины