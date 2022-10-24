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Від чого залежить розмір добровільної економії електроенергії: відповідь "Укренерго"

Фото: добровільна економія електроенергії залежить від віялових відключень (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Обсяг добровільного скорочення електроенергії в Україні залежить від того, чи застосовуються віялові відключення. Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що люди змінюють свою поведінку.

Про це РБК-Україна йдеться у матеріалі РБК-Україна "Володимир Кудрицький: Росіяни намагаються повністю погасити нашу енергосистему".

За його словами, економія залежить від того, де востаннє застосовували графіки примусових відключень - вони впливають на поведінку споживачів.

"У регіонах, де були відключення, споживачі більше вдаються до добровільної економії. Там, де відключень було менше, відповідно можлива менша економія", - розповів голова "Укренерго".

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що обсяг добровільного скорочення електроенергії в Україні становить 5-10%.

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