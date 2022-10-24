От чего зависит размер добровольной экономии электроэнергии: ответ "Укрэнерго"

Объем добровольного сокращения электроэнергии в Украине зависит от того, применяются ли веерные отключения. Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в люди меняют свое поведение.

Об этом РБК-Украина говорится в материале РБК-Украина " Владимир Кудрицкий: Россияне пытаются полностью погасить нашу энергосистему ".

По его словам, экономия зависит от того, где в последний раз применяли графики принудительных отключений - они влияют на поведение потребителей.

"В регионах, где были отключения, потребители больше прибегают к добровольной экономии. Там, где отключений было меньше, соответственно возможна меньшая экономия", - рассказал глава "Укрэнерго".