Від автомобіля Стремоусова нічого не залишилось. ЗМІ показали фото з місця ДТП

Так званий "заступник губернатора Херсонської області" Кирило Стремоусов загинув у ДТП. Автомобіль колаборанта розірвало на шматки, проте його водій залишився живим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ .

"Фрагменти броньованого позашляховика, в якому знаходився Стремоусов, розкидані на відстані кількох десятків метрів уздовж траси", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють російські ЗМІ, винуватцем ДТП, в якому загинув Стремоусов, імовірно, став водій вантажівки, який здійснив небезпечний маневр. Водій Стремоусова не впорався з керуванням, намагаючись уникнути зіткнення.

"Позашляховик Стремоусова сильно пошкоджений: бронекапсулу відірвало від шасі", - заявив російський журналіст.

За його словами, колаборант Стремоусов рухався з Херсону до Мелітополя. Особистий водій Кирила Стремоусова залишився живим. Як зазначається, він і повідомив російські ЗМІ про загибель колаборанта.