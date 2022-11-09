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От автомобиля Стремоусова ничего не осталось. СМИ показали фото с места ДТП

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Украина, Среда 09 ноября 2022 20:35
От автомобиля Стремоусова ничего не осталось. СМИ показали фото с места ДТП Фото: От автомобиля Стремоусова ничего не осталось (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Так называемый "заместитель губернатора Херсонской области" Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Автомобиль коллаборанта разорвало в клочья, однако его водитель остался жив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Фрагменты бронированного внедорожника, в котором находился Стремоусов, разбросаны на расстоянии нескольких десятков метров вдоль трассы", - говорится в сообщении.

Как сообщают российские СМИ, виновником ДТП, в котором погиб Стремоусов, предположительно, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр. Водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения.

"Внедорожник Стремоусова сильно поврежден: бронекапсулу оторвало от шасси", – заявил российский журналист.

По его словам, коллаборант Стремоусов двигался из Херсона в Мелитополь. Личный водитель Кирилла Стремоусова остался в живых. Как отмечается, он и сообщил российским СМИ о гибели коллаборанта.

Напомним, что сегодня российские СМИ заявили о смерти коллаборанта Стремоусова.

Еще в понедельник Стремоусов заявлял о завершении так называемой "эвакуации" из Херсона. 7 ноября с правого берега Днепра пошел последний теплоход.

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