Від 50-60 тисяч гривень: Шмигаль розкрив деталі нових контрактів в ЗСУ

Нові контракти для Збройних сил України передбачатимуть виплати від 50-60 тисяч гривень та відстрочку від служби після завершення контракту. Також контракти зможуть підписати чинні військові.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль під час брифінгу 7 листопада.

Шмигаль зазначив, що контракти будуть розраховані на термін від двох років, а після завершення контракту військовослужбовець отримає відстрочку від мобілізації. Будуть також доступні однорічні контракти - але без опції відстрочки.

Щодо грошового забезпечення, додав міністр, Генеральний штаб України провів низку опитувань серед військових. За результатами опитувань було визначено, що базовий рівень, якого буде вистачати військовим - 50-60 тисяч гривень. Цю цифру вирішено взяти, як базову для виплати за новими контрактами в ЗСУ.

Для того, щоб нову модель було впроваджено, потрібні зміни до постанов Кабінету міністрів та до законодавства загалом. Шмигаль запевнив, що документи перебувають на погодженні та будуть винесені на публічне обговорення на початку 2026 року.

Оновлено. Пізніше Шмигаль детально розповів, що саме планується впровадити в контрактній службі в українській армії:

Чіткі терміни служби: контракти будуть варіюватися від одного до п'яти років. При цьому для контракту терміном на 2-5 років передбачається відстрочка від мобілізації на термін в 12 місяців після його завершення.

Базове грошове забезпечення контрактника складатиме від 50-60 тисяч гривень. Це - без урахування надбавок, підвищених бойових виплат, бонусу за підписання контракту. Чим більший термін підписання контракту, тим більші бонуси.

Контрактники будуть самостійно обирати бригаду та посаду.

Можливість укласти контракт нададуть насамперед чинним військовослужбовцям.

"Зараз готуємо необхідні зміни до законодавства. Плануємо, що система запрацює на початку 2026 року", - додав міністр.