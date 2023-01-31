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Від 6 тепла до 9 морозу. Синоптики дали прогноз погоди на завтра

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Україна, Вівторок 31 січня 2023 14:38
Від 6 тепла до 9 морозу. Синоптики дали прогноз погоди на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, першого дня зими, в Україні буде снігово, місцями дощово. Температура повітря підніматиметься до +6 і опускатиметься до -9 залежно від регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Часом невеликий сніг, вдень місцями з дощем, на Закарпатті помірні опади, лише у південній частині без істотних опадів.

Вітер та ожеледиця

На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с, на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря

Температура вночі 0-5° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, в південній частині та на Закарпатті 1-6° тепла. В Карпатах помірний сніг, температура вночі та вдень 4-9° морозу.

Від 6 тепла до 9 морозу. Синоптики дали прогноз погоди на завтра

Як повідомлялось, Київ 31 січня засипає снігом. Водіїв просять не виїжджати у місто без необхідності.

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