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От 6 тепла до 9 мороза. Синоптики дали прогноз погоды на завтра

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Украина, Вторник 31 января 2023 14:38
От 6 тепла до 9 мороза. Синоптики дали прогноз погоды на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, в первый день зимы, в Украине будет снежно, местами дождливо. Температура воздуха будет подниматься до +6 и опускаться до -9 в зависимости от региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Временами небольшой снег, днем местами с дождем, на Закарпатье умеренные осадки, лишь в южной части без существенных осадков.

Ветер и гололед

На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха

Температура ночью 0-5° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части и Закарпатье 1-6° тепла. В Карпатах снег, температура ночью и днем 4-9° мороза.

От 6 тепла до 9 мороза. Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Как сообщалось, Киев 31 января засыпает снегом. Водителей просят не уезжать в город без необходимости.

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