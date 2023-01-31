От 6 тепла до 9 мороза. Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Завтра, в первый день зимы, в Украине будет снежно, местами дождливо. Температура воздуха будет подниматься до +6 и опускаться до -9 в зависимости от региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки Временами небольшой снег, днем местами с дождем, на Закарпатье умеренные осадки, лишь в южной части без существенных осадков. Ветер и гололед На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха Температура ночью 0-5° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части и Закарпатье 1-6° тепла. В Карпатах снег, температура ночью и днем 4-9° мороза.