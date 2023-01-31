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Київ засипає снігом. Водіїв просять не виїжджати у місто без потреби

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Київ, Вівторок 31 січня 2023 08:35
Київ засипає снігом. Водіїв просять не виїжджати у місто без потреби Фото: киян просять не виїжджати у місто без потреби через негоду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Київ сьогодні, 31 січня, засипає снігом. Водіїв просять не виїжджати у місто без необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

Жителів столиці просять не заважати роботі спецтехніки.

"Без потреби не виїжджайте на вулиці Києва і не паркуйте автівки обабіч доріг та вулиць", - йдеться у повідомленні.

На вулицях Києва працює 95 одиниць комунальної спецтехніки, а сніг прибирають 3,5 тисячі комунальників.

Зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки обробляються протиожеледними засобами.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що сьогодні майже по всій Україні очікується мокрий сніг, а місцями дощ. На дорогах можлива ожеледь. У західних областях прогнозуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

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