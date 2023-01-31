Київ засипає снігом. Водіїв просять не виїжджати у місто без потреби
Київ сьогодні, 31 січня, засипає снігом. Водіїв просять не виїжджати у місто без необхідності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.
Жителів столиці просять не заважати роботі спецтехніки.
"Без потреби не виїжджайте на вулиці Києва і не паркуйте автівки обабіч доріг та вулиць", - йдеться у повідомленні.
На вулицях Києва працює 95 одиниць комунальної спецтехніки, а сніг прибирають 3,5 тисячі комунальників.
Зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки обробляються протиожеледними засобами.
Нагадаємо, синоптики попереджали, що сьогодні майже по всій Україні очікується мокрий сніг, а місцями дощ. На дорогах можлива ожеледь. У західних областях прогнозуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.