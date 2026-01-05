Від 6 градусів морозу, сніг та дощ: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 5 січня, у низці регіонів очікується сніг та дощ. Вдень від 6 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Сьогодні в Україні буде хмарно. У південних й в більшості центральних та східних областей і на південному заході країни сніг та дощ, на решті території без опадів. На дорогах (крім півдня) місцями ожеледиця.

Вітер західний з переходом на східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов'ї вночі місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вдень 1-6° морозу, на півдні та південному сході країни 4-9° тепла.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно, без опадів. По області на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний з переходом на східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 1-6° морозу, у Києві 3-5° морозу.