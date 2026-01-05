ua en ru
Пн, 05 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Від 6 градусів морозу, сніг та дощ: якою буде погода в Україні сьогодні

Понеділок 05 січня 2026 07:00
UA EN RU
Від 6 градусів морозу, сніг та дощ: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 5 січня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 5 січня, у низці регіонів очікується сніг та дощ. Вдень від 6 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні буде хмарно. У південних й в більшості центральних та східних областей і на південному заході країни сніг та дощ, на решті території без опадів. На дорогах (крім півдня) місцями ожеледиця.

Вітер західний з переходом на східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов'ї вночі місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вдень 1-6° морозу, на півдні та південному сході країни 4-9° тепла.

Від 6 градусів морозу, сніг та дощ: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно, без опадів. По області на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний з переходом на східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 1-6° морозу, у Києві 3-5° морозу.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр оприлюднив кліматичний огляд другого зимового місяця та розповів, якої погоди варто очікувати в січні 2026 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
"Зміни мають продовжуватись". Зеленський анонсував засідання Кабміну
"Зміни мають продовжуватись". Зеленський анонсував засідання Кабміну
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем