Від 50 до 70 тис. євро за дитину. В Україні викрили масштабну схему торгівлі немовлятами

В Україні викрили масштабну схему торгівлі новонародженими дітьми за кордон. За одну дитину "клієнти" платили від 50 до 70 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

За даними слідства, до складу злочинної організації входило 12 осіб. Організатори схеми - керівники медичних клінік, які надають послуги у сфері репродуктивної медицини у Києві та Харкові. Інші учасники - працівники цих клінік, менеджери, адміністратори та адвокат.

"Під прикриттям програми сурогатного материнства за грошову винагороду вони здійснювали продаж новонароджених дітей іноземним громадянам, які проживають в країнах, де заборонено сурогатне материнство", - йдеться в повідомленні.

Підозрювані підшуковували на території Харківської області жінок, які погоджувалися стати сурогатними матерями.

"Розмір грошової винагороди складав від 50 до 70 тисяч євро за новонароджену дитину, з яких 12 тисяч євро - плата сурогатним матерям", - розповіли в відомстві.

Після народження дитини сурогатна мати надавала дозвіл на вивезення немовляти за кордон і згоду на отримання громадянства іншої країни. У разі незгоди сурогатної матері на окремі умови, учасники схеми погрожували та залякували.

У межах слідства встановлено факти незаконного переміщення за кордон 8 немовлят та запобігати спробі вивозу за кордон ще однієї дитини під час дії воєнного стану.

Проведено понад 40 обшуків. Вилучено медичну документацію, копії паспортів громадян України та іноземних країн, довіреності щодо представництва інтересів, грошові кошти, ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи та флеш носії.

Перевіряється інформація щодо близько 40 фактів переміщення новонароджених дітей з України за кордон в порушення законодавства. Наразі правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПК України пʼятьох осіб. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

