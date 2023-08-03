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От 50 до 70 тыс. евро за ребенка. В Украине разоблачили масштабную схему торговли младенцами

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Украина, Четверг 03 августа 2023 13:06
От 50 до 70 тыс. евро за ребенка. В Украине разоблачили масштабную схему торговли младенцами Фото: в Украине разоблачили масштабную схему торговли новорожденными детьми за границу (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине разоблачили масштабную схему торговли новорожденными детьми за границу. За одного ребенка "клиенты" платили от 50 до 70 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, в состав преступной организации входило 12 человек. Организаторы схемы - руководители медицинских клиник, которые предоставляют услуги в сфере репродуктивной медицины в Киеве и Харькове. Другие участники - работники этих клиник, менеджеры, администраторы и адвокат.

"Под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение они производили продажу новорожденных детей иностранным гражданам, проживающим в странах, где запрещено суррогатное материнство", - говорится в сообщении.

Подозреваемые подыскивали на территории Харьковской области женщин, которые соглашались стать суррогатными матерями.

"Размер денежного вознаграждения составлял от 50 до 70 тысяч евро за новорожденного ребенка, из которых 12 тысяч евро - плата суррогатным матерям", - рассказали в ведомстве.

После рождения ребенка суррогатная мать разрешала вывоз младенца за границу и согласие на получение гражданства другой страны. В случае несогласия суррогатной матери на отдельные условия, участники схемы угрожали и запугивали.

В рамках следствия установлены факты незаконного перемещения за границу 8 младенцев и предотвращать попытку вывоза за границу еще одного ребенка во время действия военного положения.

Проведено более 40 обысков. Изъята медицинская документация, копии паспортов граждан Украины и иностранных стран, доверенности по представительству интересов, денежные средства, ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи и флеш носители.

Проверяется информация о около 40 фактах перемещения новорожденных детей из Украины за границу в нарушение законодательства. Правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины пять человек. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Как сообщалось, правоохранители задержали мужчину, который организовал продажу 11-месячного мальчика в Словакию за 25 тысяч долларов.

Кроме того, правоохранители пресекли попытку продажи ребенка в Луцке, за младенца "продавец" хотела 30 тысяч долларов. Ребенок оказался сыном ее подруги, которого та родила тайно, не обращаясь в роддом.

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