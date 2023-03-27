ua ru
Пн, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Від 25 до 65%: Держстат оцінив падіння у торгівлі, промисловості та будівництві за 2022 рік

Новость на русском →
Україна, Понеділок 27 березня 2023 13:58
Від 25 до 65%: Держстат оцінив падіння у торгівлі, промисловості та будівництві за 2022 рік Фото: у будівництві падіння досягло 65%  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України оприлюднила індекси промислового виробництва, індекси будівельної продукції та дані про роздрібний товарооборот за 2022 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, товарооборот підприємств роздрібної торгівлі скоротився за 2022 рік на 24,3%.

Обсяги промислового виробництва за 2022 рік впали на 36,9%. Найбільший спад був зафіксований у березні - 53,7%. Потім темпи падіння уповільнилися (до 39,8% в вересні), але наприкінці року знову прискорилися - до 44,1% у грудні.

Обсяги будівельної продукції за 2022 рік скоротилися на 65,1%. У житловому будівництві падіння склало 60,3%.

Нагадаємо, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у четвертому кварталі 2022 року впав на 31,4% порівняно з аналогічним періодом у 2021 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистики
NEWS
Опалювальний сезон в Україні завершується: у шести областях відключають тепло
Опалювальний сезон в Україні завершується: у шести областях відключають тепло
DAILY
Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу: Після війни альтернативи вступу України до НАТО немає
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу: Після війни альтернативи вступу України до НАТО немає