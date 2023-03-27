Від 25 до 65%: Держстат оцінив падіння у торгівлі, промисловості та будівництві за 2022 рік

Державна служба статистики України оприлюднила індекси промислового виробництва, індекси будівельної продукції та дані про роздрібний товарооборот за 2022 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, товарооборот підприємств роздрібної торгівлі скоротився за 2022 рік на 24,3%.

Обсяги промислового виробництва за 2022 рік впали на 36,9%. Найбільший спад був зафіксований у березні - 53,7%. Потім темпи падіння уповільнилися (до 39,8% в вересні), але наприкінці року знову прискорилися - до 44,1% у грудні.

Обсяги будівельної продукції за 2022 рік скоротилися на 65,1%. У житловому будівництві падіння склало 60,3%.