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От 25 до 65%: Госстат оценил падение в торговле, промышленности и строительстве за 2022 год

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Украина, Понедельник 27 марта 2023 13:58
От 25 до 65%: Госстат оценил падение в торговле, промышленности и строительстве за 2022 год Фото: в строительстве падение достигло 65%  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики Украины обнародовала индексы промышленного производства, индексы строительной продукции и данные о розничном товарообороте за 2022 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, товарооборот предприятий розничной торговли сократился за 2022 год на 24,3%.

Объемы промышленного производства за 2022 год упали на 36,9%. Наибольший спад был зафиксирован в марте - 53,7%. Затем темпы падения замедлились (до 39,8% в сентябре), но в конце года снова ускорились - до 44,1% в декабре.

Объемы строительной продукции за 2022 год сократились на 65,1%. В жилищном строительстве падение составило 60,3%.

Напомним, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в четвертом квартале 2022 года упал на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году.

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Государственная служба статистики
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