Від 200 тисяч євро. Скільки коштує купити квартиру в Берліні та Празі

Берлін і Прага – дві європейські столиці, які приваблюють людей з різних країн можливостями роботи, розмаїттям культурного життя та історичною спадщиною. За останні 10 років ціни на нерухомість в Берліні, а також у всій Німеччині, продовжують зростати. Відчули суттєве подорожчання житла і в Празі.
Які зараз ціни на житло в цих двох європейських містах, для РБК-Україна порівняв експерт із нерухомості та туризму, засновник міжнародної девелоперської компанії ANTA Group Антон Тараненко.
Населення Берліна – 3,6 мільйона людей. Вважається найбільшим містом країни та Євросоюзу. За останні 10 років ціни на нерухомість в Берліні продовжують зростати.
Зараз ринок нерухомості Берліну вкрай "перегрітий": цьому сприяє зростання інтересу з боку інвесторів та історично низькі кредитні ставки, розповідає РБК-Україна Антон Тараненко.
"В Берліні – дійсно великий попит на житло. Тут розташовані багато міжнародних компаній, в наявності є багато площ житлової та комерційної забудови. Ціни на нерухомість досить високі через велику популярність міста серед мігрантів, студентів, туристів", – пояснює він.
За підсумками 2023 року, квартири на вторинному ринку оцінюються в середньому на рівні 5 000 євро за квадратний метр. Середня вартість квартир в новобудовах столиці Німеччини складає 7 000 євро за квадратний метр.
Найбільш популярні райони для купівлі нерухомості у Берліні:
Всі з цих районів знаходяться близько до історичного центру міста та мають розвинуту інфраструктуру.
"Найдешевше житло - вторинне, у віддалених районах від центру Берліна. Наприклад, однокімнатна квартира площею 50 квадратних метрів коштує близько 220 000 євро. Житло продається з косметичним ремонтом, без меблів", – коментує експерт.
У житловому районі Берліну Вільмерсдорф, відомому якісними магазинами й відреставрованими довоєнними будівлями.
Трикімнатна квартира в новому житловому комплексі коштує 760 000 євро. Квартира має площу 99 м2, продається з ремонтом, але без меблів. Розташована за 10 хвилин їзди від аеропорту Тегель і за 15 хвилин від центрального залізничного вокзалу Берліна.
Ціни на житло у Празі зазвичай нижчі в порівнянні з Берліном, проте за останні роки ціни й тут також почали зростати.
"У столиці Чеської Республіки Праги ринок нерухомості дуже різноманітний :від старовинних апартаментів у центрі до новобудов у спальних районах. Місто прекрасно поєднує в собі середньовічні замки, готичні костели та модерні споруди", – коментує Антон Тараненко.
Історичний центр міста – найпопулярніше місце для купівлі нерухомості у Празі. Також популярні райони поруч зі станціями метро.
Середня вартість житлової нерухомості на вторинному ринку Праги становить від 3000 євро за квадратний метр. Для прикладу, двокімнатна квартира на вторинному ринку житла, загальною площею 82 квадратних метри за 5 хвилин від головного залізничного вокзалу коштує 420 тисяч євро. Квартира продається з ремонтом, без меблів.
На житло у новобудові ціни – від 4000 до 6000 євро за квадратний метр.
Квартири в історичних відреставрованих будинках Праги – найдорожчі. З новими комунікаціями та ремонтом їх оцінюються приблизно від 8000 євро за квадратний метр.
"Європейські столиці Берлін та Прага – привабливі міста для інвестицій у нерухомість. Берлін відомий як міжнародний фінансовий центр, а Прага може похвалитися культурним спадком і туристичним потенціалом. У будь-якому разі, вибір обох міст гарантує вам добре розвинену інфраструктуру і доступ до всього необхідного. З іншого боку, за житло в обох містах доведеться викласти немалу суму", – підсумовує експерт.
Нагадаємо, вартість квартир в Києві хоча й висока, все одно все ж житло тут коштує дешевше, ніж в країнах Європейського Союзу. Ми писали, скільки коштують квартири в Києві у порівнянні з Братиславою.
Також ми порівнювали ціни на житло в Києві та популярних містах Туреччини.
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