Від 200 тисяч євро. Скільки коштує купити квартиру в Берліні та Празі

Берлін і Прага – дві європейські столиці, які приваблюють людей з різних країн можливостями роботи, розмаїттям культурного життя та історичною спадщиною. За останні 10 років ціни на нерухомість в Берліні, а також у всій Німеччині, продовжують зростати. Відчули суттєве подорожчання житла і в Празі.

Які зараз ціни на житло в цих двох європейських містах, для РБК-Україна порівняв експерт із нерухомості та туризму, засновник міжнародної девелоперської компанії ANTA Group Антон Тараненко.

Ціни на квартири в Берліні: скільки коштує житло

Населення Берліна – 3,6 мільйона людей. Вважається найбільшим містом країни та Євросоюзу. За останні 10 років ціни на нерухомість в Берліні продовжують зростати.

Зараз ринок нерухомості Берліну вкрай "перегрітий": цьому сприяє зростання інтересу з боку інвесторів та історично низькі кредитні ставки, розповідає РБК-Україна Антон Тараненко.

"В Берліні – дійсно великий попит на житло. Тут розташовані багато міжнародних компаній, в наявності є багато площ житлової та комерційної забудови. Ціни на нерухомість досить високі через велику популярність міста серед мігрантів, студентів, туристів", – пояснює він.

За підсумками 2023 року, квартири на вторинному ринку оцінюються в середньому на рівні 5 000 євро за квадратний метр. Середня вартість квартир в новобудовах столиці Німеччини складає 7 000 євро за квадратний метр.

Фото: Берлін вважається найбільшим містом країни та Євросоюзу за кількістю населення (unsplash.com)

Найбільш популярні райони для купівлі нерухомості у Берліні:

Мітте;

Кройцберг;

Пренцлауер-Берг;

Вільмерсдорф.

Всі з цих районів знаходяться близько до історичного центру міста та мають розвинуту інфраструктуру.

"Найдешевше житло - вторинне, у віддалених районах від центру Берліна. Наприклад, однокімнатна квартира площею 50 квадратних метрів коштує близько 220 000 євро. Житло продається з косметичним ремонтом, без меблів", – коментує експерт.

У новобудові преміум-класу квартири коштують від 300 000 євро. Наприклад, однокімнатна квартира-студія поблизу центральної частини міста площею 39 квадратних метрів коштує 306 000 євро, а житло площею 81 квадратний метр – 495 320 євро. Квартири – з високоякісним ремонтом, без меблів.

У житловому районі Берліну Вільмерсдорф, відомому якісними магазинами й відреставрованими довоєнними будівлями.

Трикімнатна квартира в новому житловому комплексі коштує 760 000 євро. Квартира має площу 99 м2, продається з ремонтом, але без меблів. Розташована за 10 хвилин їзди від аеропорту Тегель і за 15 хвилин від центрального залізничного вокзалу Берліна.

"Найдорожче житло, звісно, пропонується у центрі Берліна. Тут його вартість може досягати 6 млн євро й навіть вище. Ідеально спланована квартира-пентхаус із красивою терасою на даху, з меблями та системою smart home коштує 5,5 млн євро", – каже Антон Тараненко.

Скільки коштує житло у Празі: приклади цін

Ціни на житло у Празі зазвичай нижчі в порівнянні з Берліном, проте за останні роки ціни й тут також почали зростати.

"У столиці Чеської Республіки Праги ринок нерухомості дуже різноманітний :від старовинних апартаментів у центрі до новобудов у спальних районах. Місто прекрасно поєднує в собі середньовічні замки, готичні костели та модерні споруди", – коментує Антон Тараненко.

Історичний центр міста – найпопулярніше місце для купівлі нерухомості у Празі. Також популярні райони поруч зі станціями метро.

Середня вартість житлової нерухомості на вторинному ринку Праги становить від 3000 євро за квадратний метр. Для прикладу, двокімнатна квартира на вторинному ринку житла, загальною площею 82 квадратних метри за 5 хвилин від головного залізничного вокзалу коштує 420 тисяч євро. Квартира продається з ремонтом, без меблів.

На житло у новобудові ціни – від 4000 до 6000 євро за квадратний метр.

Вартість двокімнатної квартири у новобудові на стадії будівництва загальною площею 48 квадратних метрів – 387 000 євро. Квартира з затишним балконом, з якого відкриватиметься чудовий краєвид на лісопарк. У вартість квартири також включено одне місце для паркування.

Квартири в історичних відреставрованих будинках Праги – найдорожчі. З новими комунікаціями та ремонтом їх оцінюються приблизно від 8000 євро за квадратний метр.

В цілому у Празі більше старої "традиційної" архітектури та пропозицій купівлі житла в історичних будівлях, а Берлін – місто сучасних стильних новобудов, висловлює думку Антон Тараненко.

"Європейські столиці Берлін та Прага – привабливі міста для інвестицій у нерухомість. Берлін відомий як міжнародний фінансовий центр, а Прага може похвалитися культурним спадком і туристичним потенціалом. У будь-якому разі, вибір обох міст гарантує вам добре розвинену інфраструктуру і доступ до всього необхідного. З іншого боку, за житло в обох містах доведеться викласти немалу суму", – підсумовує експерт.