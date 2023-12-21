От 200 тысяч евро. Сколько стоит купить квартиру в Берлине и Праге

Берлин и Прага – две европейские столицы, которые привлекают людей из разных стран возможностями работы, разнообразием культурной жизни и историческим наследием. За последние 10 лет цены на недвижимость в Берлине, а также по всей Германии, продолжают расти. Почувствовали существенное подорожание жилья и в Праге.

Какие сейчас цены на жилье в этих двух европейских городах, для РБК-Украина сравнил эксперт по недвижимости и туризму, основатель международной девелоперской компании ANTA Group Антон Тараненко.

Цены на квартиры в Берлине: сколько стоит жилье

Население Берлина – 3,6 миллиона человек. Считается самым большим городом страны и Евросоюза. За последние 10 лет цены на недвижимость в Берлине продолжают расти.

Сейчас рынок недвижимости Берлина крайне "перегрет": этому способствует рост интереса со стороны инвесторов и исторически низкие кредитные ставки, рассказывает Антон Тараненко.

"В Берлине – действительно большой спрос на жилье. Здесь расположены многие международные компании, в наличии много площадей жилой и коммерческой застройки. Цены на недвижимость достаточно высокие из-за большой популярности города среди мигрантов, студентов, туристов", – объясняет он.

По итогам 2023 года квартиры на вторичном рынке оцениваются в среднем на уровне 5 000 евро за квадратный метр. Средняя стоимость квартир в новостройках столицы Германии составляет 7000 евро за квадратный метр.

Фото: Берлин считается самым большим городом страны и Евросоюза по количеству населения (unsplash.com)

Наиболее популярные районы для покупки недвижимости в Берлине:

Митте;

Кройцберг;

Пренцлауэр-Берг;

Вильмерсдорф.

Все эти районы находятся близко к историческому центру города и имеют развитую инфраструктуру.

"Самое дешевое жилье – вторичное, в отдаленных районах от центра Берлина. Например, однокомнатная квартира площадью 50 квадратных метров стоит около 220 000 евро. Жилье продается с косметическим ремонтом, без мебели", – комментирует эксперт.

В новостройке премиум-класса квартиры стоят от 300 000 евро. К примеру, однокомнатная квартира-студия вблизи центральной части города площадью 39 квадратных метров стоит 306 000 евро, а жилье площадью 81 квадратный метр – 495 320 евро. Квартиры – с качественным ремонтом, без мебели.

В жилом районе Берлина Вильмерсдорф, известном качественными магазинами и отреставрированными довоенными зданиями.

Трехкомнатная квартира в новом жилом комплексе стоит 760 тысяч евро. Квартира имеет площадь 99 квадратных метров, продается с ремонтом, но без мебели. Расположена в 10 минутах езды от аэропорта Тегель и в 15 минутах от центрального железнодорожного вокзала Берлина.

"Самое дорогое жилье, конечно, предлагается в центре Берлина. Здесь его стоимость может достигать 6 млн евро и даже выше. Идеально спланированная квартира-пентхаус с красивой террасой на крыше, с мебелью и системой smart home стоит 5,5 млн евро", – говорит Антон Тараненко.

Сколько стоит жилье в Праге: примеры цен

Цены на жилье в Праге обычно ниже по сравнению с Берлином, однако за последние годы цены и здесь тоже начали расти.

"В столице Чешской Республики Праги рынок недвижимости очень разнообразен: от старинных апартаментов в центре до новостроек в спальных районах. Город прекрасно сочетает в себе средневековые замки, готические костелы и современные сооружения", – комментирует Антон Тараненко.

Исторический центр города – самое популярное место для покупки недвижимости в Праге. Также популярны районы рядом со станциями метро.

Средняя стоимость жилой недвижимости на вторичном рынке Праги составляет от 3000 евро за квадратный метр. К примеру, двухкомнатная квартира на вторичном рынке жилья, общей площадью 82 квадратных метра в 5 минутах от главного железнодорожного вокзала стоит 420 тысяч евро. Квартира продается с ремонтом, без мебели.

На жилье в новостройке цены – от 4000 до 6000 евро за квадратный метр.

Стоимость двухкомнатной квартиры в новостройке на стадии строительства общей площадью 48 квадратных метров – 387 000 евро. Квартира с уютным балконом, с которого будет открываться вид на лесопарк. В стоимость квартиры также включено одно парковочное место.

Квартиры в исторических отреставрированных домах Праги – самые дорогие. С новыми коммуникациями и ремонтом они оцениваются примерно от 8000 евро за квадратный метр.

В целом в Праге больше старой "традиционной" архитектуры и предложений по покупке жилья в исторических зданиях, а Берлин – город современных стильных новостроек, высказывает мнение Антон Тараненко.

"Европейские столицы Берлин и Прага – привлекательные города для инвестиций в недвижимость. Берлин известен как международный финансовый центр, а Прага может похвастаться культурным наследием и туристическим потенциалом. В любом случае выбор обоих городов гарантирует вам хорошо развитую инфраструктуру и доступ ко всему необходимому. С другой стороны, за жилье в обоих городах придется выложить немалую сумму", – заключает эксперт.