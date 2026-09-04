От 20 до 100 евро: в Молдове Кремль вербует "малоценных агентов" против Украины
Молдавские спецслужбы фиксируют новую тенденцию, связанную с вербовкой граждан через мессенджеры. Речь идет о привлечении людей к выполнению задач вне Молдовы, причем значительная часть таких случаев связана с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
Глава Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ) Александр Мустяце заявил, что молдавские спецслужбы фиксируют новую тенденцию, связанную с вербовкой граждан через мессенджеры, в частности Telegram. Затем этих людей Кремль использует для диверсионной деятельности вне страны.
Причем речь идет не о вербовке людей для непосредственного участия в войне. Гражданам предлагают выполнять разные задачи разведывательного или диверсионного характера.
Как происходит вербовка
Мустяце рассказал, что людям сначала предлагают относительно небольшие суммы – от 20, 50 или 100 евро в зависимости от задания. На первом этапе это могут быть простые поручения: сфотографировать определенное место, сходить куда-нибудь и сделать фото или проверить информацию.
По словам главы СИБ, если человек соглашается с такими задачами и продолжает сотрудничество, вознаграждение и сложность поручений постепенно растут.
"Может дойти до "пойди, возьми сумку и положи ее под машину" или чего-то подобного", - сказал Мустяце.
Большинство случаев связано с Украиной
Глава СИБ подтвердил, что молдавских граждан вербуют для выполнения разных задач именно на территории Украины.
По его словам, молдавские и украинские стражи порядка уже проводили совместные операции, во время которых задерживали людей, привлеченных к такой деятельности. Молдовские спецслужбы также провели несколько операций, часть которых публично не сообщали.
Мустяце отметил, что количество граждан Молдовы, которые привлекаются к такой деятельности за границей, растет.
В СИБ предупреждают о рисках
Мустяце назвал таких завербованных людей "малоценными агентами" и объяснил, что даже выполнение, на первый взгляд, простой задачи может представлять риск.
"Уже сам факт, что в Молдове находятся наши граждане, готовые за 50 евро уйти и сделать фотографию – это называется разведкой на местности, которая представляет риск", - заявил глава СИБ.
Он добавил, что молдавские спецслужбы уже готовятся к возможному распространению подобной активности внутри страны.
Контекст заявления
Россия не в первый раз устраивает диверсии в Европе своими руками или с помощью завербованных граждан. Мы уже сообщали, что Германия публично обвинила Россию в атаке на украинский самолет в аэропорту Лейпцига.
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А на заводе боеприпасов близ Рима, который принадлежит компании KNDS Ammo Italy и сотрудничает с Украиной, раздался взрыв и произошел пожар. Возгорание произошло в цехе прессования пороха, пострадавших тогда не было.