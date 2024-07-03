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Від +17 до +37. Синоптик здивувала прогнозом на сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 3 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 3 липня, температура повітря в Україні буде дуже контрастною. Десь - спека, до +37, а десь - температура ледве дотягне вдень до +20 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Сьогодні в Україні очікуються значні температурні контрасти. Від +17 до +37 градусів! 3 липня сильна спека триватиме у східних областях, на півдні та в більшості центральних областей (окрім Вінницької області) - вдень +32...+37 градусів", - розповіла вона.

Найпрохолоднішою, за словами синоптика, буде західна частина, там лише +19...+22, а подекуди навіть +17...+19 градусів.

На півночі дуже "строкато", зокрема:

  • Житомирська область - +20...+22;
  • Київська - +27...+30;
  • Чернігівська - +28...+31;
  • Сумська область +30....+34 градусів.

Дощові регіони та погода у Києві

Дощі з грозами будуть на заході України, у Вінницькій та Житомирській областях.

"Решта території - сухо, сонячно, пожежна небезпека висока!" - попередила Діденко.

У Києві вдень +29...+30 градусів, при цьому серйозні опади ймовірні навряд.

Докладніше про погоду протягом тижня в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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