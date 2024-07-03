Від +17 до +37. Синоптик здивувала прогнозом на сьогодні

Сьогодні, 3 липня, температура повітря в Україні буде дуже контрастною. Десь - спека, до +37, а десь - температура ледве дотягне вдень до +20 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Сьогодні в Україні очікуються значні температурні контрасти. Від +17 до +37 градусів! 3 липня сильна спека триватиме у східних областях, на півдні та в більшості центральних областей (окрім Вінницької області) - вдень +32...+37 градусів", - розповіла вона.
Найпрохолоднішою, за словами синоптика, буде західна частина, там лише +19...+22, а подекуди навіть +17...+19 градусів.
На півночі дуже "строкато", зокрема:
Дощі з грозами будуть на заході України, у Вінницькій та Житомирській областях.
"Решта території - сухо, сонячно, пожежна небезпека висока!" - попередила Діденко.
У Києві вдень +29...+30 градусів, при цьому серйозні опади ймовірні навряд.
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