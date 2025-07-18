Від +17 до +35 і грози: якою буде погода 18 липня в Україні

В Україні сьогодні, 18 липня, очікуються температурні контрасти. Також можливі грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Температура повітря очікується:
"Дощі з грозами повсюди, окрім півдня, сильніші у західних областях", - зауважила Діденко.
У Києві сьогодні вдень очікується до +20 градусів. Місцями можливий дощ та гроза.
Раніше РБК-Україна писало, що через сильні дощі 17-19 липня у західних областях України можливі паводки, підйом рівнів води в річках, локальні селеві потоки та зсуви ґрунту. У низці регіонів оголошено помаранчевий та жовтий рівні небезпеки.
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