Від +17 до +35 і грози: якою буде погода 18 липня в Україні

Раніше РБК-Україна писало, що через сильні дощі 17-19 липня у західних областях України можливі паводки, підйом рівнів води в річках, локальні селеві потоки та зсуви ґрунту. У низці регіонів оголошено помаранчевий та жовтий рівні небезпеки.

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