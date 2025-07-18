От +17 до +35 и грозы: какой будет погода 18 июля в Украине

Ранее РБК-Украина писало, что из-за сильных дождей 17-19 июля в западных областях Украины возможны паводки, подъем уровней воды в реках, локальные селевые потоки и оползни. В ряде регионов объявлен оранжевый и желтый уровни опасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.