Від +17 до +35 і грози: якою буде погода 18 липня в Україні
Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 18 липня (freepik com)
В Україні сьогодні, 18 липня, очікуються температурні контрасти. Також можливі грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Температура повітря очікується:
- захід +17+23;
- північ +23+27;
- центр +17 (Вінниччина), до +32 на Дніпропетровщині;
- схід +27+35;
- південь +28+32.
"Дощі з грозами повсюди, окрім півдня, сильніші у західних областях", - зауважила Діденко.
У Києві сьогодні вдень очікується до +20 градусів. Місцями можливий дощ та гроза.
Раніше РБК-Україна писало, що через сильні дощі 17-19 липня у західних областях України можливі паводки, підйом рівнів води в річках, локальні селеві потоки та зсуви ґрунту. У низці регіонів оголошено помаранчевий та жовтий рівні небезпеки.
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