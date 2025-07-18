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Від +17 до +35 і грози: якою буде погода 18 липня в Україні

П'ятниця 18 липня 2025 07:00
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Від +17 до +35 і грози: якою буде погода 18 липня в Україні Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 18 липня (freepik com)
Автор: Наталія Кава

В Україні сьогодні, 18 липня, очікуються температурні контрасти. Також можливі грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Температура повітря очікується:

  • захід +17+23;
  • північ +23+27;
  • центр +17 (Вінниччина), до +32 на Дніпропетровщині;
  • схід +27+35;
  • південь +28+32.

"Дощі з грозами повсюди, окрім півдня, сильніші у західних областях", - зауважила Діденко.

У Києві сьогодні вдень очікується до +20 градусів. Місцями можливий дощ та гроза.

Раніше РБК-Україна писало, що через сильні дощі 17-19 липня у західних областях України можливі паводки, підйом рівнів води в річках, локальні селеві потоки та зсуви ґрунту. У низці регіонів оголошено помаранчевий та жовтий рівні небезпеки.

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