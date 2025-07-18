От +17 до +35 и грозы: какой будет погода 18 июля в Украине
Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 18 июля (freepik com)
В Украине сегодня, 18 июля, ожидаются температурные контрасты. Также возможны грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Температура воздуха ожидается:
- запад +17+23;
- север +23+27;
- центр +17 (Винницкая область), до +32 на Днепропетровщине;
- восток +27+35;
- юг +28+32.
"Дожди с грозами повсюду, кроме юга, сильнее в западных областях", - отметила Диденко.
В Киеве сегодня днем ожидается до +20 градусов. Местами возможен дождь и гроза.
Ранее РБК-Украина писало, что из-за сильных дождей 17-19 июля в западных областях Украины возможны паводки, подъем уровней воды в реках, локальные селевые потоки и оползни. В ряде регионов объявлен оранжевый и желтый уровни опасности.
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