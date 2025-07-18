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От +17 до +35 и грозы: какой будет погода 18 июля в Украине

Пятница 18 июля 2025 07:00
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От +17 до +35 и грозы: какой будет погода 18 июля в Украине Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 18 июля (freepik com)
Автор: Наталья Кава

В Украине сегодня, 18 июля, ожидаются температурные контрасты. Также возможны грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Температура воздуха ожидается:

  • запад +17+23;
  • север +23+27;
  • центр +17 (Винницкая область), до +32 на Днепропетровщине;
  • восток +27+35;
  • юг +28+32.

"Дожди с грозами повсюду, кроме юга, сильнее в западных областях", - отметила Диденко.

В Киеве сегодня днем ожидается до +20 градусов. Местами возможен дождь и гроза.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за сильных дождей 17-19 июля в западных областях Украины возможны паводки, подъем уровней воды в реках, локальные селевые потоки и оползни. В ряде регионов объявлен оранжевый и желтый уровни опасности.

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