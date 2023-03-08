Від +17 до -2. Синоптик попередила про "стрибок" погоди

Завтра по всій Україні очікується тепла погода до +17-18 градусів , але потім температура повітря різко знизиться до -2 градусів. Також можливі сніг та поривчастий вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook .

"Стрибок до +18 градусів, потім - вниз до -2 градусів, дощ - мокрий сніг, штиль - штормовий вітер, західний, потім південний, потім північно-західний", - розповіла вона.

Як повідомлялось, раніше синоптик дала прогноз до вихідних.

Нагадаємо, погода в Україні поступово змінюватиметься у бік потепління, але зима поки що заявлятиме про свої права і снігом, і похолоданням. Проте вже із середини березня ми відчуємо, що весна вже йде.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.