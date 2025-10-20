ua en ru
Від 16% до 46%: як скоротилося споживання пального в Україні з початку війни

Україна, Понеділок 20 жовтня 2025 13:06
Автор: Олександр Білоус

З початку повномасштабного вторгнення Україна втратила частину споживання окремих видів пального.

Про це сказав директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн під час форуму РБК-Україна "Енергія, що тримає Україну".

Ринок скоротився на тлі війни

За словами Куюна, ще до 2022 року обсяги споживання пального щороку зростали приблизно на 5%, передусім за рахунок дизельного пального.

"Багато було драйверів, наприклад, "велике будівництво". За рахунок розвитку доріг ми щороку додавали по пів мільйона тонн дизпального", - зазначив експерт.

Однак із початком великої війни тенденція різко змінилася. "Ми бачимо 2022 року спад, потім невелике відновлення, навіть плато. А зараз знову фіксуємо зниження споживання", - сказав Куюн.

За його словами, ринок бензину і дизелю скоротився на 16-17%, а ринок скрапленого газу впав майже наполовину - на 46%.

"Причини очевидні - втрата територій, міграція населення, падіння економічної активності", - додав він.
Україна відмовилась від російського пального

До 2022 року більша частина імпорту надходила з Росії та Білорусі.

"Якщо подивитися на 2021 рік, то вся ліва частина слайду - це Росія та Білорусь. А сьогодні структура зовсім інша. Основні постачальники - це Румунія, Польща, Німеччина, Литва", - пояснив Куюн.
Після початку війни кількість країн-постачальників пального в Україну збільшилася з 24 до 47.

"Війна змусила нас побудувати більш диверсифікований і надійний ринок без залежності від одного джерела. Ми фактично показали світу, що без російського пального можна жити", - наголосив експерт.

Він також додав, що нині на українських заправках з’явилося пальне навіть із США, Саудівської Аравії та Катару.

"Якби мені у 2020 році сказали, що ми будемо продавати пальне зі США, я б не повірив. А зараз це буденність", - зазначив Куюн.

Пальне доставляють усіма шляхами

До 2022 року 98% пального імпортували залізницею. "Сьогодні структура стала більш рівномірною - маємо постачання і морем, і автомобілями. Саме бензовози врятували нас 2022 року", - сказав директор "А-95".

За його словами, парк бензовозів зріс у чотири рази - з 1,5 до 6 тисяч одиниць. Крім того, в Україні збудовано нові пункти перевалки пального на залізничних переходах з ЄС.

"Ми диверсифікували не лише географію постачання, а й транспортну структуру. Тепер у нас немає залежності від залізниці чи портів", - підкреслив Куюн.
Лібералізація ринку подолала кризу

За словами експерта, перелом у роботі ринку стався у 2022 році після рішення уряду зняти держрегулювання цін.

"Це була єдина правильна річ, яка дозволила подолати кризу. Просто дали можливість усім привозити пальне. І буквально за три місяці ми подолали найглибшу кризу в історії", - розповів Куюн.

Він пояснив, що після насичення ринку конкуренція посилилася, націнки знизилися, і кількість імпортерів скоротилася.

"Проте їх усе одно більше, ніж було у 2021 році. Наприклад, сьогодні в Україні 148 імпортерів дизельного пального, тоді як у Польщі лише десять", - уточнив він.
Український ринок залишився конкурентним

Куюн наголосив, що попри побоювання щодо монополізації, український ринок залишається відкритим.

"Бачимо, що серед найбільших постачальників і мережі - OKKO, WOG, UPG, "Укрнафта", і оптові компанії. Загалом 148 компаній. Про яку монополію може йтися?" - зазначив він.

На думку експерта, головне досягнення ринку після 2022 року - диверсифікація постачання та здатність швидко адаптуватися до криз. "Ми стали більш гнучкими, і це оптимальна модель для країни у стані війни", - підсумував Куюн.
Ціни на бензин в Україні

Роздрібні ціни на бензин і дизель в Україні майже не змінилися у вересні 2025 року. Ціни на бензин А-95 становили 58,71 гривні за літр (-0,13 гривні за місяць), на дизельне паливо 55,86 гривні за літр (-0,12 гривні), на автогаз 34,31 гривні за літр (-0,12 гривні).

НБУ не очікує істотних змін ціни палива до кінця року. За підсумком воно зросте менш ніж на 10%. У середньострокові прогнози НБУ закладено бічний тренд цін на нафту, у зв'язку з чим ціни також будуть стабільними.

