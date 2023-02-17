Від -12 до +9 і не тільки. Синоптик розповіла про "сюрпризи" погоди в Україні на сьогодні

"У центральних областях, більшості східних та в південній частині України - без опадів.Температура повітря буде від зими до весни", - розповіла вона.

За її словами, вночі на сході очікується -7...-12 градусів морозу, на решті території +2..-4.

"Впродовж дня п‘ятниці у західних областях та на півдні (окрім Запоріжжя, де холоднувато) передбачається +4...+9 градусів. На сході відчутно свіжіше, 0...-3 градуси. На решті території України очікується 0...+3 градуси", - додала Діденко.

За даними синоптика, у Києві 17 лютого місцями мокрий сніг, часом дощ.

"Протягом дня температура повітря становитиме близько +2 градусів", - зазначила синоптик.