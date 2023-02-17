От -12 до +9 и не только. Синоптик рассказала о "сюрпризах" погоды в Украине на сегодня

Сегодня, 17 февраля, в Украине ожидается мокрый снег на юго-востоке, в Донецкой и Запорожской областях. Местами мокрый снег пройдет в северных областях, преимущественно дождь ожидается в западной части.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"В центральных областях, большинстве восточных и в южной части Украины - без осадков. Температура воздуха будет с зимы до весны", - рассказала она.
По ее словам, ночью на востоке ожидается -7...-12 градусов мороза, на остальной территории +2...-4.
"В течение дня пятницы в западных областях и на юге (кроме Запорожья, где холодновато) предполагается +4...+9 градусов. На востоке ощутимо свежее, 0...-3 градуса. На остальной территории Украины ожидается 0 градусов. .+3 градуса", - добавила Диденко.
По данным синоптика, в Киеве 17 февраля местами мокрый снег, временами дождь.
"В течение дня температура воздуха будет около +2 градусов", - отметила синоптик.
Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в феврале.
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