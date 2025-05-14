Від 10 до 270%. Як подорожчали найважливіші продукти в Україні за останній рік

За даними статистичного відомства, загальна інфляція у квітні прискорилася до 15,1%, продуктова - до 19,8%.

Ціни на капусту зросли за рік майже вчетверо (на 267,4%) до 49,7 гривень за кілограм. Морква подорожчала втричі (на 205,9%) до 39,0 гривень за кілограм.

Яйця подорожчали на 73,3% до 59,2 гривень за десяток, яблука - на 61,6% до 46,4 гривень за кілограм, крупа гречана - на 44,3% до 35,9 гривень за кілограм.

Пачка масла 200 грам подорожчала на 32,0% до 108,0 гривень, соняшникова олія на 40,5% до 80,2 гривень за літр. Цукор подорожчав на 10,5% до 33,4 гривень за кілограм.

Водночас сало подешевшало на 4,3% до 167,9 гривень за кілограм.