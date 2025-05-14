От 10 до 270%. Как подорожали самые важные продукты в Украине за последний год

По данным статистического ведомства, общая инфляция в апреле ускорилась до 15,1%, продуктовая - до 19,8%.

Цены на капусту выросли за год почти четыре раза (на 267,4%) до 49,7 гривен за килограмм. Морковь подорожала в три раза (на 205,9%) до 39,0 гривен за килограмм

Яйца подорожали на 73,3% до 59,2 гривен за десяток, яблоки - на 61,6% до 46,4 гривен за килограмм, крупа гречневая - на 44,3% до 35,9 гривен за килограмм.

Пачка масла 200 грамм подорожала на 32,0% до 108,0 гривен, подсолнечное масло на 40,5% до 80,2 гривен за литр. Сахар подорожал на 10,5% до 33,4 гривен за килограмм.

В то же время, сало подешевело на 4,3% до 167,9 гривен за килограмм.