От 10 до 270%. Как подорожали самые важные продукты в Украине за последний год

Прошлогодний неурожай в Украине больше всего поднял цены на овощи. В то же время, другие продукты также дорожают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.
По данным статистического ведомства, общая инфляция в апреле ускорилась до 15,1%, продуктовая - до 19,8%.
Цены на капусту выросли за год почти четыре раза (на 267,4%) до 49,7 гривен за килограмм. Морковь подорожала в три раза (на 205,9%) до 39,0 гривен за килограмм
Яйца подорожали на 73,3% до 59,2 гривен за десяток, яблоки - на 61,6% до 46,4 гривен за килограмм, крупа гречневая - на 44,3% до 35,9 гривен за килограмм.
Пачка масла 200 грамм подорожала на 32,0% до 108,0 гривен, подсолнечное масло на 40,5% до 80,2 гривен за литр. Сахар подорожал на 10,5% до 33,4 гривен за килограмм.
В то же время, сало подешевело на 4,3% до 167,9 гривен за килограмм.
По данным НБУ, продовольственная инфляция стремительно ускорилась из-за эффектов жаркой погоды без дождей летом и осенью 2024 года, что сказалось на урожайности, сроках созревания и качественных параметрах продовольственной продукции, в первую очередь, ряде овощей и фруктов.
Как отметили в НБУ, ускорение инфляции в апреле 2025 года в значительной степени обусловлено остаточными эффектами худших прошлогодних урожаев
Согласно прогнозу НБУ летом инфляция должна вернуться на траекторию снижения и уже в конце года упасть ниже 10%.
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