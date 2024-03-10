Вічно другий. Як "Байєр" став "Неверкузеном" і чи зніме Хабі Алонсо прокляття десятиліть

Після виходу до Бундесліги в 1979 році "Байєр" став реальною силою у середині 90-х. Шість сезонів поспіль леверкузенці не опускалися нижче четвертої позиції, а в чотирьох випадках фінішували другими. Особливо дошкульним було завершення сезону 1999/2000, коли чемпіоном стала "Баварія" завдяки кращій різниці м'ячів.

Та апогеєм нефарту "Байєра" став сезон 2001/02. У тій кампанії леверкузенців тренував Клаус Топпмьоллєр. Він та його попередник зібрали на "БайАрені" цікаву банду – Лусіо, Зе Роберто, Баллак, Бербатов та багато інших. У середині квітня "фармацевти" всерйоз претендували на требл – "Срібну салатницю" Бундесліги, Кубок Німеччини та трофей Ліги чемпіонів. Однак, упіймали облизня на всіх фронтах.

Фото: Міхаель Баллак провів три сезони за "фармацевтів" на перетині століть (twitter.com/bayer04_en)

За три тури до кінця чемпіонату "Байєр" випереджав "Боруссію" з Дортмунда на п'ять очок. Перша невдача спіткала леверкузенців 20 квітня, коли команда Топпмьоллєра вдома поступилася бременському "Вердеру" (1:2). Натомість "джмелі" на власному полі здолали "Кьольн" (2:1) і скоротили відрив до мінімуму. За тиждень "Байєр" мінімально поступився одному з аутсайдерів – "Нюрнбергу", а от "Боруссія" перемога в божевільній перестрілці з "Гамбургом" (4:3) і вийшли в лідери.

Між цими поєдинками "Байєр" отримав позитивний імпульс на євроарені. У двоматчевому півфінальному протистоянні леверкузенці зуміли пройти сам "Манчестер Юнайтед". Тоді ще діяло правило виїзного гола, тож підопічні Топпмьоллєра попрямували до фіналу з двома нічиїми – 2:2 (у гостях) та 1:1 (вдома). Тож у травні на "фармацевтів" чекали три вирішальні поєдинки. І якщо в останньому турі чемпіонату Німеччини доля титулу вже слабо залежала від "Байєра", то трофей Ліги чемпіонів і національний кубок – цілком.

Бундесліга через ЧС-2002 завершувала сезон 4 травня. Леверкузенці вдома мали зустрітися з берлінською "Гертою", а "Боруссія" приймала нещодавнього кривдника "фармацевтів" – "Вердер". Поєдинки відбувалися паралельно. Після першого тайму "чемпіоном" ставали підопічні Топпмьоллєра, які повели після голу Баллака. Натомість конкуренти пішли на перерву за нічийного рахунку 1:1. Та в другому таймі "джмелі" таки дотиснули бременців, "Золотим" став гол Евертона.

Фото: Марсіо Аморосо та Евертон кували чемпіонський титул "джмелів" у сезоні 2001/02 (twitter.com/dw_sports)

Наступне випробування "Байєра" – фінал Кубка Німеччини 11 травня. Суперником леверкузенців був "Шальке". Спершу справи "фармацевтів" виглядали непогано Вони повели з голом Бербатова на 27-й хвилині. Проте, потім настала катастрофа. Бьоме, Агалі, Мьоллєр і Санд просто знищили "Байєр". Забитий м'яч ветерана Кірстена на 89-й хвилині вже нічого не змінив.

Так усі кубкові сподівання вболівальників змістилися до Кубка чемпіонів. Щоправда, зі суперником леверкузенцям пощастило не надто. Команді Топпмьоллєра дістався справдешній владика головного європейського турніру – мадридський "Реал". То була перша епоха "галактікос" Флорентіно Переса – вже з Фігу та Зіданом, але ще без Роналдо та Бекхема. А ще ж були Роберто Карлос, Рауль, Мор'єнтес та інші.

"Вершкові" відкрили рахунок у дебюті, коли Роберто Карлос швидко вкинув м'яч із-за бокової, а Рауль утік від оборонців і робочою лівою поцілив у дальній кут воріт. Утім, "Байєр" швидко відігрався. Це Лусіо виявився найспритнішим у чужому штрафному та головою замкнув навіс Шнайдера зі стандарту. Та потім знаменитий шедевр у роздягальню оформив Зідан. У другому таймі леверкузенці з усіх сил намагалися зрівняти рахунок. На фінальних хвилинах вперед пішов навіть воротар Бутт, але відігратися "Байєру" так і не судилося. Так "фармацевти" погналися за трьома зайцями, та не впіймали жодного...

Цьогоріч "Байєр" знову йде за трьома трофеями. Підопічні Хабі Алонсо розраховують передусім на здобуття "Срібної салатниці", а трофей Ліги Європи та Кубок Німеччини стануть приємними бонусами. Та тягар образливого прізвиська "Неверкузен" (від англ. never – ніколи та назви міста Leverkusen) знову висить над головами "фармацевтів".

У чемпіонаті Німеччини "Байєр" створив 10-очковий гандикап над "Баварією". Та в цих заочних чемпіонських перегонах леверкузенцям передусім треба орієнтуватися на себе. Хоча перевага в турнірній таблиці дозволяє команді Хабі Алонсо оступитися. Навіть кілька разів. До завершення першості "фармацевти" зіграють ще 10 матчів.

У чотирьох із цих поєдинків "Байєр" протистоятиме командам із нижньої половини – "Вольфсбург", "Уніон", "Бохум", "Аугсбург". Та мінімум ще чотири опоненти ведуть боротьбу за місця в єврокубках – "Хоффенхайм", "Боруссія" Д, "Штутгарт" і "Айнтрахт. Завдання не втратити багато видається нелегким. Проте, за перші 24 тури леверкузенці не зазнали жодної (!) поразки. Це єдиний такий випадок на всі топ-5 європейських чемпіонатів.

Фото: Хабі Алонсо збудував на "БайАрені" чемпіонську (?) команду (facebook.com/bayer04leverkusen)

Підтверджують статус фаворита для "Байєра" і букмекери. Контора Favbet ставки на титул леверкузенців приймає зі суперскромним коефіцієнтом 1,04. Шанси ж "Баварії", враховуючи етап сезону, виглядають мізерними – кеф 8,80. Навіть у Лізі Європи "фармацевти" вирвалися на друге місце серед претендентів на трофей з показовим коефіцієнтом 4,20, поступаючись лише англійському "Ліверпулю" (2,35).

І це при живих "Мілані", "Ромі", "Аталанті", "Бенфіці" та інших! Щоправда, на стадії 1/8 фіналу "Байєр" ледь не став співавтором сенсації. Після першого тайму підопічні Хабі Алонсо "горіли" 0:2 на виїзді з "Карабахом". Проте, після перерви Вірц і Шик дозволили почуватися спокійніше перед матчем-відповіддю 14 березня. Спишемо цю результативну нічию на довгий переліт у Баку.

Нарешті в Кубку Німеччини "Байєр" 3 квітня зустрінеться з "Фортуною" з Дюссельдорфа. Один із лідерів Другої Бундесліги вміло уникав представників елітного дивізіону аж до півфіналу. Відвертий андердог прийдешнього поєдинку пройшов "Іллертіссен", "Унтергахінг", "Магдебург" і "Санкт-Паулі". Враховуючи, що другу півфінальну пару складуть занепалий "Кайзерслаутерн" і переможець протистояння "Саарбрюкена" та "Боруссії" з Менхенгладбаха, то шанси леверкузенців здобути цей трофей видаються найвагомішими.

Сезон 2023/24 виходить на фінішну пряму. "Байєр" Хабі Алонсо проведе ще 15-20 матчів у всіх турнірах і претендуватиме на перемоги в усіх трьох змаганнях. "Фармацевти" яскраво виглядають на полі, тож їхня гра принесе задоволення не лише нейтральним уболівальникам. Окрім того, персона головного тренера команди вже на радарі провідних колективів Європи. Тож фанатам "Ліверпуля", "Баварії" та мадридського "Реала" пора зблизька познайомитися з Хабі Алонсо-тренером.