После выхода в Бундеслигу в 1979 году "Байер" стал реальной силой в середине 90-х. Шесть сезонов леверкузенцы не опускались ниже четвертой позиции, а в четырех случаях финишировали вторыми. Особенно болезененным было завершение сезона 1999/2000, когда чемпионом стала "Бавария" благодаря лучшей разнице мячей.

Но апогеем нефарта "Байера" стал сезон 2001/02. В этой кампании леверкузенцев тренировал Клаус Топпмеллер. Он и его предшественник собрали на "БайАрене" интересную банду – Лусио, Зе Роберто, Баллак, Бербатов и многие другие. В середине апреля "фармацевты" всерьез претендовали на требл – "Серебряную салатницу" Бундеслиги, Кубок Германии и трофей Лиги чемпионов. Однако потерпели неудачи на всех фронтах.

Фото: Михаэль Баллак провел три сезона за "фармацевтов" на стыке веков (twitter.com/bayer04_en)

За три тура до конца чемпионата "Байер" опережал "Боруссию" из Дортмунда на пять очков. Первая неудача постигла леверкузенцев 20 апреля, когда команда Топпмеллера дома уступила бременскому "Вердеру" (1:2). Зато "Шмели" на собственном поле одолели "Кельн" (2:1) и сократили отрыв до минимума. Через неделю "Байер" минимально уступил одному из аутсайдеров – "Нюрнбергу", а вот "Боруссия" победила в сумасшедшей перестрелке с "Гамбургом" (4:3) и вышла в лидеры.

Между этими поединками "Байер" получил положительный импульс на евроарене. В двухматчевом полуфинальном противостоянии леверкузенцы сумели пройти сам "Манчестер Юнайтед". Тогда еще действовало правило выездного гола, поэтому подопечные Топпмеллера отправились в финал с двумя ничьими – 2:2 (в гостях) и 1:1 (дома). Поэтому в мае "фармацевтов" ждали три решающих поединка. И если в последнем туре чемпионата Германии судьба титула уже слабо зависела от "Байера", то трофей Лиги чемпионов и национальный кубок – целиком.

Бундеслига из-за ЧМ-2002 завершала сезон 4 мая. Леверкузенцы должны были встретиться с берлинской "Гертой", а "Боруссия" принимала недавнего обидчика "фармацевтов" – "Вердер". Поединки проходили параллельно. После первого тайма "чемпионом" становились подопечные Топпмеллера, которые повели после гола Баллака. Зато конкуренты ушли на перерыв при ничейном счете 1:1. Но во втором тайме "шмели" таки дожали бременцев, "Золотым" стал гол Эвертона.

Фото: Марсио Аморосо и Эвертон ковали чемпионский титул "шмелей" в сезоне 2001/02 (twitter.com/dw_sports)

Следующее испытание "Байера" – финал Кубка Германии 11 мая. Соперником леверкузенцев был "Шальке". Сначала дела "фармацевтов" выглядели неплохо. Они повели с голом Бербатова на 27-й минуте. Однако потом наступила катастрофа. Беме, Агали, Меллер и Санд просто уничтожили "Байер". Забитый мяч ветерана Кирстена на 89-й минуте уже ничего не изменил.

Так все кубковые надежды болельщиков сместились в Кубок чемпионов. Правда, с соперником леверкузенцам повезло не слишком. Команде Топпмеллера достался настоящий владыка главного европейского турнира – мадридский "Реал". Это была первая эпоха "галактикос" Флорентино Переса - уже с Фигу и Зиданом, но без Роналдо и Бекхэма. А еще были Роберто Карлос, Рауль, Морьентес и другие.

"Сливочные" открыли счет в дебюте, когда Роберто Карлос быстро бросил мяч из-за боковой, а Рауль убежал от защитников и рабочей левой поразил дальний угол ворот. Впрочем, "Байер" быстро отыгрался. Это Лусио оказался самым ловким в чужой штрафной и головой замкнул навес Шнайдера по стандарту. Но потом знаменитый шедевр в раздевалку оформил Зидан. Во втором тайме леверкузенцы изо всех сил пытались сравнять счет. На финальных минутах вперед пошел даже вратарь Бутт, но отыграться "Байеру" так и не суждено. Так "фармацевты" погнались за тремя зайцами, но не поймали ни одного...

В этом году "Байер" снова идет за тремя трофеями. Подопечные Хаби Алонсо рассчитывают, прежде всего, на завоевание "Серебряной салатницы", а трофей Лиги Европы и Кубок Германии станут приятными бонусами. Но бремя оскорбительного прозвища "Неверкузен" (от англ. never – никогда и названия города Leverkusen) снова висит над головами "фармацевтов".

В чемпионате Германии "Байер" создал 10-очковый гандикап над "Баварией". Но в этой заочной чемпионской гонке леверкузенцам прежде всего нужно ориентироваться на себя. Хотя преимущество в турнирной таблице позволяет команде Хаби Алонсо оступиться. Даже несколько раз. До завершения первенства "фармацевты" сыграют еще 10 матчей.

В четырех из этих поединков "Байер" будет противостоять командам из нижней половины – "Вольфсбург", "Унион", "Бохум", "Аугсбург". Но минимум еще четыре оппонента ведут борьбу за места в еврокубках – "Хоффенхайм", "Боруссия" Д, "Штутгарт" и "Айнтрахт. Задача не потерять много кажется нелегкой. Однако, в первых 24-х турах леверкузенцы не потерпели ни одного (!) поражения. Это единственный подобный случай на все топ-5 европейских чемпионатов.

Фото: Хаби Алонсо построил на "БайАрене" чемпионскую (?) команду (facebook.com/bayer04leverkusen)

Подтверждают статус фаворита для "Байера" и букмекеры. Контора Favbet ставки на титул леверкузенцев принимает с суперскромным коэффициентом 1,04. Шансы же "Баварии", учитывая этап сезона, выглядят скудными – кэф 8,80. Даже в Лиге Европы "фармацевты" вырвались на второе место среди претендентов на трофей с показательным коэффициентом 4,20, уступая только английскому "Ливерпулю" (2,35).

И это при живых "Милане", "Роме", "Аталанте", "Бенфике" и других! Правда, на стадии 1/8 финала "Байер" едва не стал соавтором сенсации. После первого тайма подопечные Хаби Алонсо "горели" 0:2 на выезде с "Карабахом". Однако, после перерыва Вирц и Шик позволили чувствовать себя спокойнее перед ответным матчем 14 марта. Спишем эту результативную ничью на длинный перелет в Баку.

Наконец в Кубке Германии "Байер" 3 апреля встретится с "Фортуной" из Дюссельдорфа. Один из лидеров Второй Бундеслиги умело избегал представителей элитного дивизиона вплоть до полуфинала. Откровенный андердог грядущего поединка прошел "Иллертиссен", "Унтергахинг", "Магдебург" и "Санкт-Паули". Учитывая, что вторую полуфинальную пару составят падший "Кайзерслаутерн" и победитель противостояния "Саарбрюкена" и "Боруссии" из Менхенгладбаха, шансы леверкузенцев завоевать этот трофей представляются самыми весомыми.

Сезон 2023/24 выходит на финишную прямую. "Байер" Хаби Алонсо проведет еще 15-20 матчей во всех турнирах и будет претендовать на победы во всех трех соревнованиях. "Фармацевты" ярко выглядят на поле, поэтому их игра доставит удовольствие не только нейтральным болельщикам. Кроме того, персона главного тренера команды уже на радаре ведущих коллективов Европы. Так что фанатам "Ливерпуля", "Баварии" и мадридского "Реала" пора близко познакомиться с Хаби Алонсо-тренером.