"Вічний друг" Росії Китай хоче брати участь у мирних переговорах щодо України

Друзі навіки

"Принцип "навіки друзі і ніколи - вороги", зафіксований у китайсько-російському Договорі про добросусідство, дружбу і співробітництво, слугує міцним правовим підґрунтям для просування стратегічного співробітництва", - сказав він.

Ван Ї перебуває з триденним візитом у Москві для переговорів про стратегічне співробітництво.

Китай і Росія оголосили про стратегічне партнерство "без обмежень" за кілька днів до вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

За останнє десятиліття голова КНР Сі Цзіньпін зустрічався з Володимиром Путіним понад 40 разів, і відтоді вони домовилися поглиблювати зв'язки та співпрацювати щодо таких питань, як Тайвань, Україна та спільне суперництво зі Сполученими Штатами.

Ван І сказав, що нинішні глобальні умови зобов'язують великі держави виступати стабілізуючими факторами, тому відрадно, що Росія і США зробили кроки щодо поліпшення відносин.

Ван І також відкинув ідею про те, що президент США Дональд Трамп намагається підтримати Росію, щоб налаштувати її проти Китаю, засудивши такі ідеї як "рецидив застарілого конфронтаційного і блокового мислення".

Переговори щодо України

Ван сказав, що нещодавні переговори про припинення вогню в Україні вже принесли певні результати і мають тривати, незважаючи на розбіжності в поглядах і складну ситуацію на полі бою.

Він додав, що мирна угода має бути обов'язковою і прийнятною для всіх сторін, і повторив, що Пекін готовий зіграти свою роль у врегулюванні "конфлікту в Україні".

Сі Цзіньпін наполягав на активнішій участі Китаю в мирних переговорах з перших днів війни, третя річниця якої відзначалася в лютому. Пекін запропонував самостійно і спільно з Бразилією загальні принципи припинення війни, проте його ідеї були зустрінуті прохолодно.

"Ми виступаємо за викорінення причин кризи шляхом діалогу і переговорів, досягнення зрештою прийнятної для всіх залучених сторін справедливої, довгострокової, зобов'язуючої мирної угоди, яка дала б змогу домогтися по-справжньому міцного миру і стабільності в Євразії та в усьому світі", - заявив Ван.

Таким чином він по суті повторив позицію Москви, яка наполягає на тому, що для завершення війни потрібно прибрати її "першопричини" - тобто існування суверенної України.