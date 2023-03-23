"Вичищають" 30-кілометрову смугу від окупантів: Гуменюк про вибухи в Криму

Вибухи в Криму та нещодавні удари по залізниці в Джанкої, є методом виснаження ворога й психологічним тиском на нього. ЗСУ "вичищають" 20-30 кілометрову смугу на півдні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова керівника об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Будь-які активні дії передбачають, що на початку треба виснажити ворога. До того, як ми почнемо активний рух, нам треба бути переконаними, що в них порушена логістика, що в них не працює стійкий морально-психологічний стан війська, що вони готові вже відходити або здаватися", - заявила Гуменюк.

За словами керівника об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони півдня, розуміючи перевагу фізичної сили ворога, ЗСУ працюють так, аби росіяни були знесилені під час зіткнення. Випадки "бавовни" на тилових територіях й є кроками для виснаження окупантів.

Водночас Гуменюк закликала жителів тимчасово окупованих територій евакуюватися, або ж облаштувати укриття.

"Ми наголошуємо на вичищенні 20-30-кілометрової смуги. Це говорить про те, що наша робота тут буде максимально активною, тому необхідно евакуюватися. Якщо немає такої можливості – облаштувати укриття і намагатися розташувати їх якомога далі від тих місць, де ворог дозволяє собі скупчення", - зазначила вона.