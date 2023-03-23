"Вычищают" 30-километровую полосу от окупантов: Гуменюк о взрывах в Крыму

Взрывы в Крыму и недавние удары по железной дороге в Джанкое являются методом истощения врага и психологическим давлением на него. ВСУ "вычищают" 20-30 километровую полосу на юге.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Любые активные действия предполагают, что в начале надо истощить врага. До того, как мы начнем активное движение, нам надо быть убежденными, что у них нарушена логистика, что у них не работает устойчивое морально-психологическое состояние войска, что они готовы уже отходить или сдаваться", - заявила Гуменюк.

По словам руководителя объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга, понимая преимущество физической силы врага, ВСУ работают так, чтобы россияне были обессилены во время столкновения. Случаи "бавовны" на тыловых территориях и являются шагами для истощения оккупантов.

В то же время Гуменюк призвала жителей временно оккупированных территорий эвакуироваться, или же обустроить укрытие.

"Мы настаиваем на вычистке 20-30-километровой полосы. Это говорит о том, что наша работа здесь будет максимально активной, поэтому необходимо эвакуироваться. Если нет такой возможности - обустроить укрытия и стараться расположить их как можно дальше от тех мест, где враг позволяет себе скопление", - отметила она.