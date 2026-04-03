"Вичерпано ліміт": у "Дії" пояснили причини збоїв у програмі "Ветеранський спорт"

У застосунку "Дія" тимчасово нестабільно працює послуга програми "Ветеранський спорт". Користувачі можуть стикатися з технічними помилками під час подання заяв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
Як пояснили у "Дії", сервіс наразі перебуває на етапі технічних оновлень.
Через це:
Окремо користувачам пояснили повідомлення про відмову "Вичерпано ліміт подання заяв". У "Дії" наголошують, що хвилюватися не варто - це тимчасова проблема, пов’язана з роботою сервісу.
Дедлайн подання заяв - 20 квітня, тому всі охочі ще встигнуть долучитися до програми.
Наразі команда "Дія" разом із Міністерством у справах ветеранів працює над відновленням стабільної роботи послуги. Користувачів обіцяють окремо повідомити, щойно сервіс працюватиме без збоїв.
