"Вичерпано ліміт": у "Дії" пояснили причини збоїв у програмі "Ветеранський спорт"

19:33 03.04.2026 Пт
2 хв
У "Дії" пояснили, що робити, якщо не вдається подати заявку
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Ветеранський спорт (Getty Images)

У застосунку "Дія" тимчасово нестабільно працює послуга програми "Ветеранський спорт". Користувачі можуть стикатися з технічними помилками під час подання заяв.

Чому виникають проблеми

Як пояснили у "Дії", сервіс наразі перебуває на етапі технічних оновлень.

Через це:

  • можливі труднощі під час подання заяв;
  • система може видавати технічні відмови.

Що означає "Вичерпано ліміт"

Окремо користувачам пояснили повідомлення про відмову "Вичерпано ліміт подання заяв". У "Дії" наголошують, що хвилюватися не варто - це тимчасова проблема, пов’язана з роботою сервісу.

Дедлайн подання заяв - 20 квітня, тому всі охочі ще встигнуть долучитися до програми.

Коли все запрацює

Наразі команда "Дія" разом із Міністерством у справах ветеранів працює над відновленням стабільної роботи послуги. Користувачів обіцяють окремо повідомити, щойно сервіс працюватиме без збоїв.

Раніше РБК-Україна розповідало про програми допомоги для ветеранів в Україні. Зокрема про компенсацію оренди житла для ветеранів, ініціативу працевлаштування та перекваліфікації, а також створення ветеранських просторів у громадах.

Також ми писали про розширення фінансової підтримки ветеранського бізнесу в Україні. Ветерани та їхні родини можуть отримати державні гранти до 1 млн гривень на запуск або розвиток справи через програму "Власна справа", а також скористатися допомогою від Києва - компенсацією відсотків за бізнес-кредитами.

Більше по темі:
ДіяСпортзал