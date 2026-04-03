"Исчерпан лимит": в "Дії" объяснили причины сбоев в программе "Ветеранский спорт"

Почему возникают проблемы

Как пояснили в "Дії", сервис сейчас находится на этапе технических обновлений.

Из-за этого:

возможны трудности при подаче заявлений;

система может выдавать технические отказы.

Что означает "Исчерпан лимит"

Отдельно пользователям объяснили сообщение об отказе "Исчерпан лимит подачи заявлений". В "Дії" отмечают, что волноваться не стоит - это временная проблема, связанная с работой сервиса.

Дедлайн подачи заявлений - 20 апреля, поэтому все желающие еще успеют присоединиться к программе.

Когда все заработает

Сейчас команда "Дія" вместе с Министерством по делам ветеранов работает над восстановлением стабильной работы услуги. Пользователей обещают отдельно сообщить, как только сервис будет работать без сбоев.