"Исчерпан лимит": в "Дії" объяснили причины сбоев в программе "Ветеранский спорт"

19:33 03.04.2026 Пт
2 мин
В "Дії" объяснили, что делать, если не удается подать заявку
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Ветеранский спорт (Getty Images)

В приложении "Дія" временно нестабильно работает услуга программы "Ветеранский спорт". Пользователи могут сталкиваться с техническими ошибками при подаче заявлений.

Почему возникают проблемы

Как пояснили в "Дії", сервис сейчас находится на этапе технических обновлений.

Из-за этого:

  • возможны трудности при подаче заявлений;
  • система может выдавать технические отказы.

Что означает "Исчерпан лимит"

Отдельно пользователям объяснили сообщение об отказе "Исчерпан лимит подачи заявлений". В "Дії" отмечают, что волноваться не стоит - это временная проблема, связанная с работой сервиса.

Дедлайн подачи заявлений - 20 апреля, поэтому все желающие еще успеют присоединиться к программе.

Когда все заработает

Сейчас команда "Дія" вместе с Министерством по делам ветеранов работает над восстановлением стабильной работы услуги. Пользователей обещают отдельно сообщить, как только сервис будет работать без сбоев.

Ранее РБК-Украина рассказывало о программах помощи для ветеранов в Украине. В частности о компенсации аренды жилья для ветеранов, инициативе трудоустройства и переквалификации, а также создании ветеранских пространств в общинах.

Также мы писали о расширении финансовой поддержки ветеранского бизнеса в Украине. Ветераны и их семьи могут получить государственные гранты до 1 млн гривен на запуск или развитие дела через программу "Власна справа", а также воспользоваться помощью от Киева - компенсацией процентов по бизнес-кредитам.

