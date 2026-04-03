"Исчерпан лимит": в "Дії" объяснили причины сбоев в программе "Ветеранский спорт"

В приложении "Дія" временно нестабильно работает услуга программы "Ветеранский спорт". Пользователи могут сталкиваться с техническими ошибками при подаче заявлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Как пояснили в "Дії", сервис сейчас находится на этапе технических обновлений.
Из-за этого:
Отдельно пользователям объяснили сообщение об отказе "Исчерпан лимит подачи заявлений". В "Дії" отмечают, что волноваться не стоит - это временная проблема, связанная с работой сервиса.
Дедлайн подачи заявлений - 20 апреля, поэтому все желающие еще успеют присоединиться к программе.
Сейчас команда "Дія" вместе с Министерством по делам ветеранов работает над восстановлением стабильной работы услуги. Пользователей обещают отдельно сообщить, как только сервис будет работать без сбоев.
Ранее РБК-Украина рассказывало о программах помощи для ветеранов в Украине. В частности о компенсации аренды жилья для ветеранов, инициативе трудоустройства и переквалификации, а также создании ветеранских пространств в общинах.
Также мы писали о расширении финансовой поддержки ветеранского бизнеса в Украине. Ветераны и их семьи могут получить государственные гранты до 1 млн гривен на запуск или развитие дела через программу "Власна справа", а также воспользоваться помощью от Киева - компенсацией процентов по бизнес-кредитам.