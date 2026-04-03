ua en ru
Пт, 03 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

"Вичерпано ліміт": у "Дії" пояснили причини збоїв у програмі "Ветеранський спорт"

19:33 03.04.2026 Пт
2 хв
У "Дії" пояснили, що робити, якщо не вдається подати заявку
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Ветеранський спорт (Getty Images)

У застосунку "Дія" тимчасово нестабільно працює послуга програми "Ветеранський спорт". Користувачі можуть стикатися з технічними помилками під час подання заяв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Чому виникають проблеми

Як пояснили у "Дії", сервіс наразі перебуває на етапі технічних оновлень.

Через це:

  • можливі труднощі під час подання заяв;
  • система може видавати технічні відмови.

Що означає "Вичерпано ліміт"

Окремо користувачам пояснили повідомлення про відмову "Вичерпано ліміт подання заяв". У "Дії" наголошують, що хвилюватися не варто - це тимчасова проблема, пов’язана з роботою сервісу.

Дедлайн подання заяв - 20 квітня, тому всі охочі ще встигнуть долучитися до програми.

Коли все запрацює

Наразі команда "Дія" разом із Міністерством у справах ветеранів працює над відновленням стабільної роботи послуги. Користувачів обіцяють окремо повідомити, щойно сервіс працюватиме без збоїв.

Раніше РБК-Україна розповідало про програми допомоги для ветеранів в Україні. Зокрема про компенсацію оренди житла для ветеранів, ініціативу працевлаштування та перекваліфікації, а також створення ветеранських просторів у громадах.

Також ми писали про розширення фінансової підтримки ветеранського бізнесу в Україні. Ветерани та їхні родини можуть отримати державні гранти до 1 млн гривень на запуск або розвиток справи через програму "Власна справа", а також скористатися допомогою від Києва - компенсацією відсотків за бізнес-кредитами.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дія Спортзал
Новини
Приліт в Обухові, знищена ветклініка, люди під завалами: які наслідки атаки РФ

Аналітика
