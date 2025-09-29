UA

Вибухова ніч на Дніпропетровщині: окупанти вдарили по громадах "Шахедами" та важкою артилерією

Ілюстративне фото: ліквідація наслідків після атаки дронів (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У ніч на 29 вересня російські війська завдали серії атак по громадах Дніпропетровської області, використовуючи ударні безпілотники, важку артилерію та FPV-дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака.

Під ударом опинилися Покровська, Слов’янська та Межівська громади Синельниківського району.

Атаки спричинили кілька пожеж у населених пунктах. Вогонь охопив адміністративну будівлю, готель, три приватні житлові будинки, а також знищив один автомобіль. Рятувальники оперативно локалізували займання та працювали на місцях прильотів.

Внаслідок однієї з атак поранення дістав 44-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу.

На Нікопольщині також було неспокійно. Російські війська скеровували туди важку артилерію та FPV-дрони. Під ворожим вогнем опинилися районний центр, а також Мирівська й Покровська громади. У результаті пошкоджені дві приватні оселі та господарська споруда. На щастя, постраждалих серед мирного населення немає.

За даними Повітряного командування, оборонці знищили три ворожі безпілотники під час нічних атак, не допустивши ще більших руйнувань.

Наразі рятувальні та аварійні служби працюють на місцях, ліквідуючи наслідки ударів, а військові закликають мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях.

Нагадаємо, за останню добу російські війська завдали потужного комбінованого удару по Україні: здійснили один ракетний пуск і 58 авіаударів, випустили 50 ракет та скинули 108 керованих авіабомб.

Окрім цього, окупанти застосували 2706 дронів-камікадзе та провели 3391 обстріл українських позицій і населених пунктів.

