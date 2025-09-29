Взрывная ночь на Днепропетровщине: оккупанты ударили по громадам "Шахедами" и тяжелой артиллерией

Под ударом оказались Покровская, Славянская и Межевская громады Синельниковского района.

Атаки вызвали несколько пожаров в населенных пунктах. Огонь охватил административное здание, гостиницу, три частных жилых дома, а также уничтожил один автомобиль. Спасатели оперативно локализовали возгорание и работали на местах прилетов.

В результате одной из атак ранения получил 44-летний мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

На Никопольщине также было неспокойно. Российские войска направляли туда тяжелую артиллерию и FPV-дроны. Под вражеским огнем оказались районный центр, а также Мировская и Покровская громады. В результате повреждены два частных дома и хозяйственная постройка. К счастью, пострадавших среди мирного населения нет.

По данным Воздушного командования, защитники уничтожили три вражеских беспилотника во время ночных атак, не допустив еще больших разрушений.

Сейчас спасательные и аварийные службы работают на местах, ликвидируя последствия ударов, а военные призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.