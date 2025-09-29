RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Взрывная ночь на Днепропетровщине: оккупанты ударили по громадам "Шахедами" и тяжелой артиллерией

Иллюстративное фото: ликвидация последствий после атаки дронов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 29 сентября российские войска нанесли серии атак по общинам Днепропетровской области, используя ударные беспилотники, тяжелую артиллерию и FPV-дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Под ударом оказались Покровская, Славянская и Межевская громады Синельниковского района.

Атаки вызвали несколько пожаров в населенных пунктах. Огонь охватил административное здание, гостиницу, три частных жилых дома, а также уничтожил один автомобиль. Спасатели оперативно локализовали возгорание и работали на местах прилетов.

В результате одной из атак ранения получил 44-летний мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

На Никопольщине также было неспокойно. Российские войска направляли туда тяжелую артиллерию и FPV-дроны. Под вражеским огнем оказались районный центр, а также Мировская и Покровская громады. В результате повреждены два частных дома и хозяйственная постройка. К счастью, пострадавших среди мирного населения нет.

По данным Воздушного командования, защитники уничтожили три вражеских беспилотника во время ночных атак, не допустив еще больших разрушений.

Сейчас спасательные и аварийные службы работают на местах, ликвидируя последствия ударов, а военные призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

 

Напомним, за последние сутки российские войска нанесли мощный комбинированный удар по Украине: осуществили один ракетный пуск и 58 авиаударов, выпустили 50 ракет и сбросили 108 управляемых авиабомб.

Кроме этого, оккупанты применили 2706 дронов-камикадзе и провели 3391 обстрел украинских позиций и населенных пунктов.

