Вибухнуло гарно. Прикордонники вдарили по мінних загородженнях окупантів під Куп'янськом

Прикордонники висадили в повітря мінні загородження окупантів на Куп'янському напрямку. Для цього бійці ДПСУ використовували американський гранатомет Мk19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

"Прикордонники тримають ворога в тонусі на Куп’янському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, бійці "Сталевого кордону" з автоматичного гранатомета Мk 19 влучили прямісінько у мінно-вибухові загородження окупантів.

Ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямі

Як розповів зранку спікер Генштабу Андрій Ковальов, на Лиманському та Куп'янському напрямках російські загарбники продовжують обстрілювати позиції ЗСУ. Минулої доби сталося 34 бойові зіткнення.

При цьому, на думку експертів, бої на Лімано-Куп'янському напрямі можуть загостритись, бо росіяни стягують на цю ділянку фронту додаткові сили. Докладніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.