Взорвалось красиво. Пограничники ударили по минным заграждениям оккупантов под Купянском
Пограничники взорвали минные заграждения оккупантов на Купянском направлении. Для этого бойцы ГПСУ использовали американский гранатомет Мk19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
"Пограничники держат врага в тонусе на Купянском направлении", - говорится в сообщении.
В частности, бойцы "Стальной границы" из автоматического гранатомета Мk19 попали прямо в минно-взрывные заграждения оккупантов.
Ситуация на Купянско-Лиманском направлении
Как рассказал утром спикер Генштаба Андрей Ковалев, на Лиманском и Купянском направлениях российские захватчики продолжают обстреливать позиции ВСУ. За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения.
При этом, по мнению экспертов, бои на Лимано-Купянском направлении могут обостриться, поскольку россияне стягивают на этот участок фронта дополнительные силы. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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