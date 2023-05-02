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Вибухівку встановили у трьох місцях: ЗМІ розкрили деталі підриву залізниці під Брянськом

Фото: ЗМІ розкрили деталі підриву залізниці під Брянськом (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На залізничних коліях у Брянській області встановили вибухівку у трьох місцях. Після цього вчора стався вибух, а з рейок зійшов локомотив із 60 вагонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

Зазначається, що вибухівку встановили на залізничних коліях у Брянській області у трьох місцях - на поїзді було виявлено три точки контакту. Потужність основного вибуху склала 10 кг у тротиловому еквіваленті. Два інших були потужністю приблизно по 200 грамів у тротиловому еквіваленті.

Крім того, ЗМІ заявляє, що "диверсанти" могли досить довго стежити за шляхами - оскільки за 100 метрів від вибуху знайшли 2 недопалки, 2 пачки від цигарок, порожню банку з-під пива та упаковку від супу швидкого приготування "Роллтон". Там також лежали фрагмент обгорілої електропроводки та мідні фрагменти проводів.

Baza повідомляє, що в результаті вибуху було зруйновано частину рейки близько 6 метрів і 4 бетонні шпали. На місці також утворилася вирва близько 2,5 метрів завглибшки та близько 1,5 метрів у діаметрі. Крім того, зійшов із рейок двосекційний тепловоз та 5 вагонів. Тепловоз та 4 вагони згоріли.

Через подію з баків тепловоза витекло 12 тонн дизельного палива.

Крім того, за інформацією ЗМІ, спецслужби вже встановили прикмети підозрюваного в причетності до підриву залізничного полотна в Брянській області і навіть склали його фоторобот. Йдеться про чоловіка, одягненого в чорне, приблизно 40 років, зріст близько 170 см. При ньому був чорний рюкзак, а пересувався він велосипедом.

Нагадаємо, вчора в Брянській області потяг із 60 вагонами зійшов з рейок, він був завантажений нафтопродуктами.

Через підрив було порушено повідомлення Гомеля з Росією.

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