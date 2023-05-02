Взрывчатку установили в трех местах: СМИ раскрыли детали подрыва железной дороге под Брянском

Отмечается, что взрывчатку установили на железнодорожных путях в Брянской области в трех местах - на поезде было обнаружено три точки контакта. Мощность основного взрыва составила 10 кг в тротиловом эквиваленте. Два других были мощностью примерно по 200 грамм в тротиловом эквиваленте.

Кроме того, СМИ заявляет, что "диверсанты" могли довольно долго следить за путями - так как в 100 метрах от взрыва нашли 2 окурка, 2 пачки от сигарет, пустую банку из-под пива и упаковку от супа быстрого приготовления "Роллтон". Там также лежали фрагмент обгоревший электропроводки и медные фрагменты проводов.

Baza сообщает, что в результате взрыва была разрушена часть рельса около 6 метров и 4 бетонных шпалы. На месте также образовалась воронка около 2,5 метров глубиной и около 1,5 метров в диаметре. Кроме того, сошел с рельсов двухсекционный тепловоз и 5 вагонов. Тепловоз и 4 вагона сгорели.

Из-за происшествия из баков тепловоза вытекло 12 тонн дизельного топлива.

Кроме того, по информации СМИ, спецслужбы уже установили приметы подозреваемого в причастности к подрыву ж/д полотна в Брянской области и даже уже составили его фоторобот. Речь идет о мужчине, одетом в черное, приблизительно 40 лет, ростом около 170 см. При нем был черный рюкзак, а передвигался он на велосипеде.

Напомним, вчера в Брянской области поезд с 60 вагонами сошел с рельсов, он был загруженный нефтепродуктами.

Из-за подрыва было нарушено сообщение Гомеля с Россией.

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